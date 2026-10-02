NATO šalyje – tarnybų sujudimas: nukritus dronui kilo gaisras

Ministerijos duomenimis, Rumunijos radarų stebėjimo sistema užfiksavo naujas dronų atakas prieš civilinius ir infrastruktūros objektus Ukrainoje, netoli upės, kuria ties šiaurine Tulčos apskrities dalimi eina siena su Rumunija.
Apie 5 val. vietos laiku gautas pranešimas, kad netoli Tulčos apskrityje esančio Plauru kaimo nukrito objektas – kaip manoma, dronas, – o po to kilo gaisras.
Pranešimų apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą negauta.
Gesinti gaisro į įvykio vietą buvo išsiųstas ugniagesių automobilis ir Gynybos ministerijos komandos. Teritorija buvo aptverta, o įvykio vietą ištirs specializuotos ministerijos komandos.
„Norime pabrėžti, kad praėjusią naktį Gynybos ministerijos radarų sistemos jokių į šalies oro erdvę neteisėtai įskridusių objektų neužfiksavo“, – pridūrė ministerija.
Dronai Rumunijoje
Rugsėjo 29 d. rytinėje Rumunijos dalyje buvo aptiktos nežinomo objekto, panašaus į droną, nuolaužos. Įvykio vietoje kilęs gaisras vėliau užgeso savaime. Žmonės nenukentėjo, materialinės žalos nepadaryta.
Rugsėjo 27-osios naktį netoli sienos su Ukraina į Rumunijos oro erdvę įskrido neatpažintas objektas.
Jam sekti buvo pakelti du naikintuvai ir Rumunijos karinis sraigtasparnis. Objektas kelias minutes išbuvo Rumunijos oro erdvėje, o vėliau jo signalas dingo.
Be to, rugpjūčio 16 d. Rumunija pranešė numušusi į jos oro erdvę įskridusį droną. NATO patruliavimo misiją vykdantis Ispanijos naikintuvas F-18 gavo leidimą atakuoti taikinį ir droną numušė.
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