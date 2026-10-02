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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

NATO šalyje – tarnybų sujudimas: nukritus dronui kilo gaisras

2026-10-02 11:03 / šaltinis: ELTA
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2026-10-02 11:03
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Spalio 2-osios naktį Rusijai atakuojant Ukrainą, Rumunijoje, kaip įtariama, vėl nukrito dronas, įvykio vietoje kilo gaisras, pranešė Rumunijos gynybos ministerija, kurios paskelbtą informaciją cituoja naujienų portalas „RBC-Ukraine“.

Dronas „Geran-2“ (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Spalio 2-osios naktį Rusijai atakuojant Ukrainą, Rumunijoje, kaip įtariama, vėl nukrito dronas, įvykio vietoje kilo gaisras, pranešė Rumunijos gynybos ministerija, kurios paskelbtą informaciją cituoja naujienų portalas „RBC-Ukraine“.

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Ministerijos duomenimis, Rumunijos radarų stebėjimo sistema užfiksavo naujas dronų atakas prieš civilinius ir infrastruktūros objektus Ukrainoje, netoli upės, kuria ties šiaurine Tulčos apskrities dalimi eina siena su Rumunija.

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Apie 5 val. vietos laiku gautas pranešimas, kad netoli Tulčos apskrityje esančio Plauru kaimo nukrito objektas – kaip manoma, dronas, – o po to kilo gaisras.

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Pranešimų apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą negauta.

Gesinti gaisro į įvykio vietą buvo išsiųstas ugniagesių automobilis ir Gynybos ministerijos komandos. Teritorija buvo aptverta, o įvykio vietą ištirs specializuotos ministerijos komandos.

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„Norime pabrėžti, kad praėjusią naktį Gynybos ministerijos radarų sistemos jokių į šalies oro erdvę neteisėtai įskridusių objektų neužfiksavo“, – pridūrė ministerija.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Dronai Rumunijoje

Rugsėjo 29 d. rytinėje Rumunijos dalyje buvo aptiktos nežinomo objekto, panašaus į droną, nuolaužos. Įvykio vietoje kilęs gaisras vėliau užgeso savaime. Žmonės nenukentėjo, materialinės žalos nepadaryta.

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Rugsėjo 27-osios naktį netoli sienos su Ukraina į Rumunijos oro erdvę įskrido neatpažintas objektas.

Jam sekti buvo pakelti du naikintuvai ir Rumunijos karinis sraigtasparnis. Objektas kelias minutes išbuvo Rumunijos oro erdvėje, o vėliau jo signalas dingo.

Be to, rugpjūčio 16 d. Rumunija pranešė numušusi į jos oro erdvę įskridusį droną. NATO patruliavimo misiją vykdantis Ispanijos naikintuvas F-18 gavo leidimą atakuoti taikinį ir droną numušė.

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