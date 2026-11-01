Kovos Jemene verčia gyventojus bėgti: namus paliko jau per 300 tūkst. žmonių

Beveik visi šie žmonės namus paliko per pastaruosius du mėnesius. Jiems „skubiai reikia pastogės, maisto, švaraus vandens ir sveikatos priežiūros paslaugų“, teigiama Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) pranešime.
Po ketverių metų santykinės ramybės liepą Jemene vėl įsiplieskė karas, Artimuosiuose Rytuose vykstančio platesnio konflikto fone.
Rugsėjį kovos suintensyvėjo, kai šalies vakaruose husiai pradėjo puolimą.
Saudo Arabija surengė oro smūgių prieš husių pozicijas, o Irano remiama grupuotė suintensyvino atakas Saudo Arabijos teritorijoje.
TMO pranešė teikianti medicininę pagalbą civiliams penkiose vietovėse.
„Jei nebus skirta daugiau lėšų, tūkstančiai šeimų gali likti be pagalbos, kurios joms skubiai reikia“, – pranešime cituojamas TMO misijos Jemene vadovas Abdusattoras Esoevas.
Organizacijos teigimu, dėl kovų smarkiai išaugo būtiniausių prekių kainos, todėl daugelis šeimų nebegali įpirkti pagrindinių maisto produktų.
TMO nurodė, kad per ateinančius šešis mėnesius jai reikės 45 mln. JAV dolerių, kad galėtų toliau teikti gyvybes gelbstinčią pagalbą.
Organizacija paragino „visas konflikto šalis apsaugoti civilius gyventojus bei humanitarinės pagalbos darbuotojus ir užtikrinti saugų ir netrukdomą humanitarinės pagalbos teikimą, ypač sunkiai pasiekiamose Taizo vietovėse“.
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