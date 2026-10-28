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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sustiprinti policijos reidai: tikrins ne tik blaivumą, bet ir ką darote su rankomis

2026-10-28 13:32 / šaltinis: Pranešimas spaudai
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-28 13:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lapkritį šalies keliuose organizuojamos prevencinės priemonės, praneša Policijos deprtamentas.

Policija vykdys sustiprintus reidus: tikrins ne tik blaivumą, bet ir ką darote su rankomis (nuotr. tv3.lt)
GALERIJA (19)

Lapkritį šalies keliuose organizuojamos prevencinės priemonės, praneša Policijos deprtamentas.

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Prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės lapkričio mėnesį bus vykdomos magistraliniuose, krašto, rajoniniuose ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu.

(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Reidas Vilniuje

Skelbia kontrolės priemones

  • Lapkričio 1–3 d. – transporto priemonių, tarp jų ir dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.

    TAIP PAT SKAITYKITE:

  • Lapkričio 6–8 d. – pėsčiųjų, dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė. Bus stebima, ar šie eismo dalyviai tamsiuoju paros metu naudoja matomumą gerinančias saugos priemones – atšvaitus, ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais, šviečiančius žibintus.

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  • Lapkričio 11–13 d. – saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų), saugos šalmų naudojimo, taip pat transporto priemonių vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvųjų rankų įrangos, ir pan.), kontrolė.
  • Lapkričio 16–22 d. – krovininių automobilių ir autobusų kontrolė. Tai Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijuota priemonė, kurią vykdys daugelio Europos šalių kelių policijos pajėgos.
  • Lapkričio 24–27 d. – vairuotojų pareigos sustoti prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, laikymosi kontrolė.

Apskričių vyriausieji policijos komisariatai, atsižvelgdami į eismo įvykių, Kelių eismo taisyklių pažeidimų analizę, prižiūrimose teritorijose gali organizuoti ir kitas papildomas prevencines priemones (reidus). Pasitikrinkite eismo sąlygas https://eismoinfo.lt.

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Lapkričio trečiąjį sekmadienį, šiemet – lapkričio 15-ąją, minima Pasaulinė diena žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti.

Jungtinių Tautų ir Pasaulio sveikatos organizacijų paskelbta diena skirta žuvusiesiems pagerbti ir dvasiškai bei morališkai palaikyti tiems, kurie eismo įvykiuose neteko artimųjų, draugų, pažįstamų.

indeliai.lt

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