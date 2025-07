Putinas paskelbė apie tolesnį karinio laivyno apginklavimą

Sekmadienį, Rusijai minint Karinių jūrų pajėgų dieną, baigėsi penkias dienas trukusios didelės karinio laivyno pratybos. Jose, oficialiais duomenimis, dalyvavo daugiau kaip 150 karo ir aprūpinimo laivų, 120 lėktuvų ir sraigtasparnių bei daugiau kaip 15 000 karių. Manevrai tuo pat metu vyko Baltijos jūroje, Arkties ir Ramiajame vandenynuose bei Kaspijos jūroje. Pratybų tikslas, Maskvos teigimu, buvo mokytis atremti plataus masto puolimą jūroje.

Kremlius kaltina NATO keliant grėsmę Rusijos saugumui. Ir Vakarų gynybinis aljansas šiais metais rengė laivyno pratybas „Baltops 2025“. Pratybose birželį, oficialiais duomenimis, dalyvavo 50 laivų ir apie 9 000 karių.

Rusija V. Putino įsakymu 2022 m. įsiveržė į Ukrainą. Oficialiai užsibrėžtų karo tikslų, įskaitant keturių Ukrainos sričių užkariavimą, Maskva iki šiol nepasiekė. Kare ypač aktyviai dalyvaujantis Juodosios jūros laivynas per tą laiką patyrė didelių nuostolių ir prarado savo flagmaną – raketinį kreiserį „Moskva“. Liepos pradžioje per Ukrainos raketų smūgį Kursko srityje, be to, žuvo laivyno vado pavaduotojas Michailas Gudkovas.

V. Putinas dabar vaizdo įraše laivyną pavadino „tėvynės pasididžiavimu ir pasiekimu“. Karinių jūrų pajėgų dienos proga planuotas karinio laivyno paradas dėl saugumo priežasčių buvo atšauktas.