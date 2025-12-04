 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putinas pasidalijo detalėmis apie taikos derybas

2025-12-04 18:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 18:28

Vladimiras Putinas atskleidė detalių apie net penkias valandas trukusias derybas su JAV atstovais ir pripažino, kad diskusijos dėl taikos – „sudėtinga misija“. Interviu „India Today“ metu Rusijos vadovas taip pat įvertino Donaldo Trumpo veiksmus, pabrėždamas, kad JAV lyderio sprendimai „nėra priimami iš oro“ ir esą grindžiami jo patarėjų raginimais.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
9

Vladimiras Putinas atskleidė detalių apie net penkias valandas trukusias derybas su JAV atstovais ir pripažino, kad diskusijos dėl taikos – „sudėtinga misija“. Interviu „India Today“ metu Rusijos vadovas taip pat įvertino Donaldo Trumpo veiksmus, pabrėždamas, kad JAV lyderio sprendimai „nėra priimami iš oro“ ir esą grindžiami jo patarėjų raginimais.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Putinas teigia, kad derybos su JAV truko penkias valandas, tačiau pripažįsta, jog diskusijos yra „sudėtingas uždavinys“.

Rusijos vadovas sako, kad JAV prezidentas „turi savo darbotvarkę ir savo tikslus“.

Tačiau, jis taip pat pabrėžė, kad „jo sprendimai nėra priimami iš oro“.

„Jis turi patarėjų, kurie mano, kad tokios muitų politikos įgyvendinimas galiausiai bus naudingas JAV ekonomikai“,  – teigė V. Putinas.

Paklaustas, kaip apibūdintų D. Trumpą, V. Putinas atsakė: „Aš niekada nevertinu savo kolegų charakterio. Tokius vertinimus turėtų pateikti piliečiai, kurie rinkimuose balsuoja už savo lyderį.“

Putinas pasidalijo detalėmis apie taikos derybas

V. Putinas taip pat pateikė daugiau informacijos apie neseniai įvykusį susitikimą su JAV pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu ir D. Trumpo žentu Jaredu Kushneriu.

Vladimiras Putinas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

Jis teigė, kad derybos truko penkias valandas, tačiau taikos derybas apibūdino kaip „sudėtingą užduotį“ ir „sudėtingą misiją“.

