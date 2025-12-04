V. Putinas teigia, kad derybos su JAV truko penkias valandas, tačiau pripažįsta, jog diskusijos yra „sudėtingas uždavinys“.
Rusijos vadovas sako, kad JAV prezidentas „turi savo darbotvarkę ir savo tikslus“.
Tačiau, jis taip pat pabrėžė, kad „jo sprendimai nėra priimami iš oro“.
„Jis turi patarėjų, kurie mano, kad tokios muitų politikos įgyvendinimas galiausiai bus naudingas JAV ekonomikai“, – teigė V. Putinas.
Paklaustas, kaip apibūdintų D. Trumpą, V. Putinas atsakė: „Aš niekada nevertinu savo kolegų charakterio. Tokius vertinimus turėtų pateikti piliečiai, kurie rinkimuose balsuoja už savo lyderį.“
Putinas pasidalijo detalėmis apie taikos derybas
V. Putinas taip pat pateikė daugiau informacijos apie neseniai įvykusį susitikimą su JAV pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu ir D. Trumpo žentu Jaredu Kushneriu.
Jis teigė, kad derybos truko penkias valandas, tačiau taikos derybas apibūdino kaip „sudėtingą užduotį“ ir „sudėtingą misiją“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.