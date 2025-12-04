 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas „padarė paslaugą“ Zelenskiui: paaiškina, kodėl Trumpas vis dar priverstas su juo taikstytis

2025-12-04 16:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 16:25

Tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo rinkėjų sparčiai auga parama karinei pagalbai Ukrainai, iš dalies dėl Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio strategijos pokyčių, rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ). Donaldo Trumpo kategoriška retorika Ukrainos atžvilgiu gerokai pasikeitė ir tai gali būti susiję su jo rinkėjų nuotaikų kaita.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)
13

1

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pabrėžiama, kad 2022 m. kovo mėn. 67 proc. D. Trumpo rinkėjų palankiai vertino Ukrainos prezidentą. Tačiau dėl milijonus dolerių kainavusios Rusijos dezinformacijos kampanijos prieš jį, D. Trumpo nepalankių kaltinimų ir paties V. Zelenskio klaidų, iki 2025 m. kovo mėn. šis skaičius sumažėjo iki 19 proc.

WSJ pabrėžia, kad akivaizdžiausias klaidingas žingsnis buvo padarytas praėjusiais metais, kai V. Zelenskis pasirodė su Kamala Harris atstovais kampanijos stiliaus renginyje Pensilvanijoje, likus 44 dienoms iki rinkimų JAV prezidento.

Leidinys atkreipia dėmesį, kad V. Zelenskio komanda ignoravo D. Trumpo rinkėjus. Jau kelerius metus tam tikros konservatyvios žiniasklaidos priemonės nuteikinėjo konservatorius prieš Ukrainą.

Pakeitė taktiką

Rugpjūtį Ukrainos prezidentas surengė amerikietiško stiliaus maldos pusryčius Kyjive, pritraukdamas tūkstančius tikinčiųjų iš Ukrainos, Amerikos ir viso pasaulio. Netrukus po to populiarus „Trinity Broadcasting Network“ vedėjas Joelis Rosenbergas Kyjive vedė interviu su V. Zelenskiu.

Tai padėjo V. Zelenskiui sulaukti daugiau palaikymo iš religingų JAV konservatorių ir respublikonų. Nuo birželio „Ukraine Freedom Project“ apklausos rodo, kad religingų konservatorių parama karinei pagalbai padidėjo 22 procentiniais punktais, o kas savaitę bažnyčią lankančių respublikonų – 18 procentiniais punktais.

V. Zelenskio taktikos pasikeitimas per pastaruosius septynis mėnesius daugiau nei dvigubai padidino jo reitingą tarp D. Trumpo rinkėjų.

Kodėl tai svarbu?

WSJ lapkričio mėnesio duomenimis, net 78 proc. respublikonų, kuriems patinka V. Zelenskis, taip pat pritaria karinei pagalbai Ukrainai.

Tai, ko V. Zelenskis nepasakė D. Trumpo rinkėjams, yra taip pat svarbu kaip tai, ką jis pasakė. Kiekvieną kartą, kai Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas įrodydavo, kad jis yra kliūtis taikai, besitęsiantis konfliktas tarp V. Zelenskio ir D. Trumpo nukreipdavo dėmesį nuo Rusijos bombardavimo ar Ukrainos vaikų grobimo, pažymi leidinys.

Dabar V. Zelenskis bendrauja strategiškiau ir padeda respublikonams aiškiai suprasti, kas trukdo D. Trumpo diplomatijai. Maždaug 64 proc. respublikonų rinkėjų mano, kad V. Putinas yra kliūtis paliauboms, tuo tarpu V. Zelenskį nurodo 13 proc.

Putinas padarė paslaugą Zelenskiui

Nepaisant didelių išlaidų dezinformacijai, siekiant paveikti konservatorius prieš Ukrainą, V. Putinas neseniai padarė V. Zelenskiui daug paslaugų, pažymi WSJ.

Jo veiksmai parodė respublikonams, kad Rusija yra grėsmė. 92 proc. respublikonų pirminių rinkėjų yra susirūpinę dėl Rusijos dronų įsiveržimų į Europą. Be to, 76 proc. yra susirūpinę, kad Rusija ar Kinija gali pulti JAV dronais.

Bendraudamas su JAV konservatoriais, V. Zelenskis išmoko tai, ko daugelis amerikiečių nežino – kalbėjimas su žmonėmis, kurie nesutinka su tavimi, padeda susirasti sąjungininkų.

