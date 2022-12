Putinas aplankė Krymo tiltą: sėdo ne prie „Lados“, bet vokiško „Mercedes-Benz“ vairo

V. Putinas sėdėdamas už „Mercedes-Benz“ automobilio vairo ir važiuodamas per tiltą išklausė ministro pirmininko pavaduotojo Marato Chusnulino pranešimą apie tilto remonto darbus po spalio mėnesį įvykusio sprogimo, dėl kurio Maskva kaltina Ukrainą.

Internautai ironiškai svarsto, kodėl V. Putinas vairavo vokišką, prabangų „Mercedes-Benz“ automobilį, o ne rusišką „Ladą“.

Kerčės tiltas, 2018-aisiais asmeniškai inauguruotas Rusijos prezidento, yra itin svarbi transporto jungtis gabenti karinę techniką Ukrainoje kovojantiems rusų kariams.

Rusija pranešė, kad spalio 8-osios rytą sprogusi transporto priemonė sukėlė didelį gaisrą, nuo kurio užsidegė septynios traukinio naftos cisternos ir įgriuvo dvi automobiliams skirtos didžiulio tilto juostos.

Socialiniuose tinkluose paskelbtoje vaizdo medžiagoje buvo matyti liepsnojantis tiltas, kurio dalys krenta į jūrą.

Joks Ukrainos atstovas neprisiėmė tiesioginės atsakomybės už sprogimą, įvykusį po V. Putino 70-ojo gimtadienio.

🤡 #Putin visited the #Crimean bridge, talked to the builders, and drove across the bridge by car



I wonder why the lover of all #Russian did not get behind the wheel of a brand-new Lada or have they all been distributed to the families of the dead occupiers? pic.twitter.com/VPo4wmClJd