  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prieš 2026 m. kadencijos vidurio rinkimus Trumpas siekia panaikinti balsavimą paštu

2025-08-18 20:37 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 20:37

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nori iki kitų metų kadencijos vidurio rinkimų vykdomuoju įsaku panaikinti balsavimą paštu ir elektronines balsavimo mašinas.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nori iki kitų metų kadencijos vidurio rinkimų vykdomuoju įsaku panaikinti balsavimą paštu ir elektronines balsavimo mašinas.

0

„Ketinu vadovauti judėjimui, siekiant atsikratyti balsavimo paštu biuletenių. O taip pat, beje, labai „netikslių“, labai brangių ir itin ginčytinų balsavimo mašinų“, – pirmadienį savo platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas. 

Jis pridūrė turintis pasirašyti „VYKDOMĄJĮ ĮSAKYMĄ, padėsiantį užtikrinti SĄŽININGUMĄ 2026 m. kadencijos vidurio rinkimuose“. 

JAV prezidentas ne kartą teigė, kad suklastotas balsavimas paštu ir balsavimo mašinos lėmė jo pralaimėjimą per 2020 m. prezidento rinkimus. 

Neaišku, kaip ši iniciatyva gali įsigalioti, nes JAV rinkimų įstatymus pirmiausia nustato valstijos. Kongreso vidurio kadencijos rinkimai turėtų įvykti 2026 m. lapkritį, per juos bus renkami visi Atstovų rūmai ir trečdalis Senato.

