Prestižinis institutas suteikė Merkel garbės daktarės laipsnį

Apdovanojime paminėtas A. Merkel „neprilygstamas indėlis į pasaulio diplomatiją ir tarptautines partnerystes“, taip pat jos „solidarumas ir draugystė su Izraeliu“ bei „ryžtingos pastangos kovoti su antisemitizmu“.
Vadovaujant A. Merkel, Vokietija sustiprino politinius ir karinius ryšius su Izraeliu bei išplėtė dvišalį bendradarbiavimą, sakoma instituto pranešime. Weizmanno institutas taip pat gyrė jos svarbų vaidmenį stabilizuojant Europos ekonomiką per krizę euro zonoje.
Rehovote piečiau Tel Avivo įsikūręs institutas yra vienas pasaulyje pirmaujančių tyrimų centrų. Per A. Merkel atsisveikinimo vizitą Izraelyje 2021 m. institutas jos garbei pavadino stipendiją.
A. Merkel dažnai apibūdina Izraelio saugumą kaip Vokietijos „Staatsräson“ (valstybės interesą).
Birželį instituto miestelis smarkiai nukentėjo, kai padidėjus įtampai Irano raketos smogė Izraeliui, buvo sunaikinta dešimtys mokslinių tyrimų pastatų, padaryta žala siekė 530 mln. eurų (613 mln. JAV dolerių).
A. Merkel atstovė spaudai teigė, kad per vizitą nebuvo suplanuotas joks susitikimas su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu. Dėl kelionės A. Merkel nedalyvaus Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo 70-ojo gimtadienio šventėje antradienį, vietoj to nusiųs jam ranka rašytą sveikinimą.
