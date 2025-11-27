 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijoje du vyrai pabėgo iš kalėjimo: panaudojo pjūklą ir paklodes

2025-11-27 20:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 20:10

Du vyrai pabėgo iš kalėjimo rytiniame Prancūzijos Dižono mieste, nupjovę kameros grotas ir nusileidę virvėmis iš paklodžių.

Prancūzijoje kaliniai pabėgo iš kalėjimo, panaudoję pjūklą ir paklodes (nuotr. SCANPIX)

Du vyrai pabėgo iš kalėjimo rytiniame Prancūzijos Dižono mieste, nupjovę kameros grotas ir nusileidę virvėmis iš paklodžių.

0

19 ir 32 metų vyrai buvo sulaikyti ikiteisminio tyrimo metu, ketvirtadienį pranešė transliuotojas BFMTV, remdamasis prokurorais. 

Tyrimas prieš 19-metį buvo pradėtas dėl kaltinimų įvykdyti užsakytą žmogžudystę ir priklausymo nusikalstamai organizacijai. Jis turi teistumą. 32 metų vyras kaltinamas grasinimais ir smurtu prieš savo partnerę. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešta, kad kaliniai pasinaudojo senamadiškų rankinių pjūklų geležtėmis bei virvėmis iš paklodžių ir pabėgo prieš pat aušrą.

Kalėjimų darbuotojams atstovaujančios sąjungos pranešime sakoma, kad ji jau kelis mėnesius siekė atkreipė dėmesį į valdžios institucijų ignoruojamus kalėjimų saugumo trūkumus.

Teisingumo ministerijos duomenimis, 1853 m. pastatytas Dižono kalėjimas yra prastos būklės – jame yra 180 vietų, bet laikoma 311 kalinių.

Mažiau nei prieš dvi savaites įvyko kitas pabėgimas iš kalėjimo Reno mieste, Prancūzijos šiaurės vakaruose. 

37 metų nuteistasis, kuriam tebuvo likę kalėti kiek daugiau nei metus už vagystę, lapkričio 14 d. pabėgo pasinaudojęs kalinių išvyka į miesto planetariumą. Jis buvo suimtas ketvirtadienį stovyklautojų bendruomenėje netoliese esančiame Nanto mieste, pranešė šaltiniai. 

Teisingumo ministras Geraldas Darmaninas nušalino nuo pareigų kalėjimo direktorių.

