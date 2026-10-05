Prabilo „Flydubai“ lėktuvą sudaužyti bandęs pilotas: atskleisti šiurpūs jo planai

Anot leidinio, jis pareiškė, kad iš pradžių lėktuvą norėjo sudaužyti liepos mėnesį, tačiau planą paskutinę akimirką jis atšaukė, nes tarp įgulos narių turėjo draugą.
Pilotas nurodė, kad ketino atsikratyti kapitono ir tęsti skrydį kaip įprasta, gauti leidimus tūpti, tačiau tada sudaužyti lėktuvą į pastatą arba į kitą lėktuvą oro uoste. Jis ketino išlaukti iki paskutinės akimirkos, kad niekas nesuprastų, kas vyksta.
Jo planas žlugo, nes kapitonas, nors ir buvo užpultas bei subadytas, sugebėjo atidaryti pilotų kabinos duris, o tai leido keliems izraeliečiams sutramdyti užpuoliką.
Pranešama, kad H. al-Hammami pastaraisiais mėnesiais keletą kartų lankėsi Ben Guriono oro uoste, atskridęs „Flydubai“ lėktuvu. Jis tyrėjams pasakojo, kad birželį atvykęs visą savo dėmesį skyrė informacijos rinkimui ir išpuolio planavimui.
Izraelio tyrėjai kol kas dar neapklausė vyro, informacija Izraeliui buvo perduota iš Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų tyrimų.
Netanyahu po „Flydubai“ išpuolio nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu po antrojo piloto iš Omano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusį lėktuvą sekmadienį nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą.
B. Netanyahu „nurodė Nacionalinio saugumo tarybos vadovui Shmueliui Ben Ezrai paskirti vertintoją, kuris atliktų išsamią visų užsienio civilinės aviacijos į Izraelį saugumo aspektų peržiūrą“, – teigiama premjero biuro pareiškime.
Kaip jau rašė ELTA, oro bendrovės „Flydubai“ lėktuvas trečiadienį skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas užpuolė kapitoną. Jis pilotų kabinoje avariniu kirviu užpuolė orlaivio kapitoną ir mėgino perimti lėktuvo valdymą.
Kapitonas, jo paties teigimu, nepaisydamas sunkių sužalojimų sugebėjo atidaryti kabinos duris. Keli keleiviai po to sutramdė užpuoliką. „Flydubai“ lėktuve buvo daugiau nei 170 keleivių ir įgulos narių; dauguma jų buvo Izraelio piliečiai.
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