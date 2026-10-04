Po „Flydubai“ išpuolio – Netanyahu nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą

B. Netanyahu „nurodė Nacionalinio saugumo tarybos vadovui Shmueliui Ben Ezrai paskirti vertintoją, kuris atliktų išsamią visų užsienio civilinės aviacijos į Izraelį saugumo aspektų peržiūrą“, – teigiama premjero biuro pareiškime.
Kaip jau rašė ELTA, oro bendrovės „Flydubai“ lėktuvas trečiadienį skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai antrasis pilotas užpuolė kapitoną. Šis, jo paties teigimu, nepaisydamas sunkių sužalojimų sugebėjo atidaryti kabinos duris. Keli keleiviai po to sutramdė užpuoliką. „Flydubai“ lėktuve buvo daugiau nei 170 keleivių ir įgulos narių; dauguma jų buvo Izraelio piliečiai.
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