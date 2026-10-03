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TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

„Flydubai“ užpuolikas buvo žinomas ekstremistas: paaiškėjo, iš kur gavo ginklą

2026-10-03 09:29 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-03 09:29
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Antrasis pilotas iš Omano, kaltinamas rugsėjo 30 d. užpuolęs kapitoną bendrovės „Flydubai“ lėktuve, savo šalyje buvo nušalintas nuo skrydžių dėl saugumo priežasčių. Keli žiniasklaidos kanalai pranešė, kad Omano valdžios institucijos įtarė jį turint radikalių ideologinių pažiūrų.

„Flydubai“ užpuolikas buvo žinomas ekstremistas: paaiškėjo, iš kur gavo ginklą EPA
GALERIJA (6)

Antrasis pilotas iš Omano, kaltinamas rugsėjo 30 d. užpuolęs kapitoną bendrovės „Flydubai“ lėktuve, savo šalyje buvo nušalintas nuo skrydžių dėl saugumo priežasčių. Keli žiniasklaidos kanalai pranešė, kad Omano valdžios institucijos įtarė jį turint radikalių ideologinių pažiūrų.

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Keli žiniasklaidos kanalai pranešė, kad antrasis pilotas, kaltinamas rugsėjo 30 d. užpuolęs „Flydubai“ skrydžio į Izraelį kapitoną, anksčiau Omane buvo nušalintas nuo skrydžių dėl susirūpinimo jo ekstremistinėmis pažiūromis.

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Pranešimuose įvardyto įtariamo užpuoliko – Omano piliečio Hamamo al-Hammami – ir jo motyvų tyrimas suintensyvėjo po trečiadienio dramos maršrute Dubajus–Tel Avivas, kurios metu, pareigūnų teigimu, tik per plauką išvengta katastrofos.

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„Flydubai“ skrydžio metu lėktuvo kapitoną iš Indijos užpuolė jo antrasis pilotas, tačiau kapitonui pavyko atidaryti pilotų kabinos duris, o tai leido keleiviams ir įgulai perimti užpuoliką bei priverstinai nutupdyti lėktuvą Saudo Arabijoje.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Flydubai“ skrydis

Paaiškėjo išpuolio ginklas

„Flydubai“ antrasis pilotas skrydžio į Tel Avivą metu bandė įvykdyti teroristinį išpuolį, pareiškė Jungtinių Arabų Emyratų generalinis prokuroras.

Antrasis pilotas, kuris buvo identifikuotas kaip Omano pilietis Hamamas al-Hammami, pilotų kabinoje užpuolė kapitoną pilotų kabinoje buvusiu avariniu kirviu ir bandė perimti orlaivio kontrolę, sakė jis, remiantis valstybine naujienų agentūra WAM.

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Šiuo metu atliekami tyrimai, siekiant nustatyti incidento aplinkybes, motyvus bei bet kokias susijusias sąsajas, taip pat ištirti fizinius ir skaitmeninius įrodymus, pridūrė jis.

Omano valdžia antrąjį pilotą dėl ekstremistinių pažiūrų buvo nušalinusi nuo skrydžių

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad įtariamasis patyrė „islamistų radikalią indoktrinaciją“ ir bandė sudužti lėktuvą.

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Leidinys „The Wall Street Journal“, remdamasis su reikalu susipažinusiais šaltiniais, penktadienį pranešė, kad Omano valdžios institucijos uždraudė pilotui skraidyti dėl susirūpinimo, jog jis perėmė radikalias ideologines pažiūras.

Kanalas CNN, remdamasis dviem su reikalais susipažinusiais šaltiniais, pranešė, kad pilotas praėjusiais metais buvo pašalintas iš darbo Omano nacionalinėse oro linijose dėl susirūpinimo jo ekstremistinėmis pažiūromis.

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Kanalas „Al Arabiya“, remdamasis informuotu šaltiniu, pranešė, kad Omano valdžios institucijos nustatė, jog antrasis pilotas laikėsi ekstremistinių pažiūrų.

Transliuotojas teigė, kad jis taip pat leido laiką Sirijoje, o tai sukėlė susirūpinimą, kad jam įtaką galėjo padaryti ten veikiančios radikalios grupės.

Kanalas „ABC News“, remdamasis su tyrimu susipažinusiais aukšto rango žvalgybos ir teisėsaugos pareigūnais, pranešė, kad įtariamasis dar būdamas praktikantas, kaip įtariama, buvo pagautas turintis ekstremistinės medžiagos.

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