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Po incidento „Fludubai“ lėktuve – atšaukti skrydžiai: izraeliečiai negali grįžti namo

2026-10-02 12:06 / šaltinis: ELTA
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2026-10-02 12:06
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Izraelio nacionalinė oro linijų bendrovė „El Al“ pranešė buvusi priversta atšaukti penktadienį planuotus repatriacinius skrydžius iš Dubajaus. Jie buvo suplanuoti bendrovei „Flydubai“ po išpuolio lėktuve sustabdžius skrydžius į Tel Avivą.

Izraelio nacionalinė oro linijų bendrovė „El Al“ pranešė buvusi priversta atšaukti penktadienį planuotus repatriacinius skrydžius iš Dubajaus. Jie buvo suplanuoti bendrovei „Flydubai“ po išpuolio lėktuve sustabdžius skrydžius į Tel Avivą.

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„El Al“ teigimu, Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) institucijos nesuteikė leidimo nusileisti dviem specialiesiems skrydžiams, apie kuriuos buvo paskelbta vėlyvą ketvirtadienio vakarą.

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„Kai tik gausime institucijų leidimą, būsime pasirengę vykdyti specialiuosius skrydžius į Dubajų ir kuo greičiau parskraidinti izraeliečius namo“, – internete paskelbtame pranešime nurodė „El Al“.

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„El Al“ atstovė spaudai naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad abu penktadienį numatyti skrydžiai buvo atšaukti, o nauja jų data nenustatyta.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Flydubai“ skrydis

Visos vietos užimtos

Nuo sekmadienio tebėra numatyti reguliarūs „El Al“ skrydžiai iš Dubajaus į Tel Avivą, tačiau oro linijų bendrovė informavo keleivius, kad visos vietos užimtos tiek šią savaitę, tiek dalį ateinančios.

Izraelio transporto ministerija pranešė, kad specialiųjų skrydžių nebuvo galima vykdyti „dėl būtinybės užbaigti reikiamą pasirengimą ir suderinimą“ su Jungtinių Arabų Emyratų saugumo institucijomis.

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„El Al“ bilietus į vienos krypties repatriacinius skrydžius parduoda po 249 JAV dolerius. Skrydžiai organizuojami intensyviu izraeliečių kelionių laikotarpiu dėl Sukoto šventės.

Dubajus tapo viena populiariausių izraeliečių kelionių krypčių po to, kai Jungtiniai Arabų Emyratai 2020 m. normalizavo santykius su Izraeliu ir pradėjo plėtoti glaudžius ekonominius ryšius.

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Daugelyje šalių, kuriose gyventojų daugumą sudaro musulmonai, izraeliečiams atvykti draudžiama.

Izraelio institucijų teigimu, trečiadienį iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame „Flydubai“ lėktuve antrasis pilotas užpuolė pilotą ir mėgino sudaužyti orlaivį.

Izraelio keleiviai pasakojo sutramdę užpuoliką, o orlaivio valdymą perėmė lėktuve buvę kiti pilotai, kurie jį nukreipė į Saudo Arabiją.

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