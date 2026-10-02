Iš ligoninės – „Flydubai“ piloto pasakojimas: „Vienu metu supratau..."

„Stengiausi išgelbėti savo gyvybę, tačiau žinojau, kad negaliu leisti visiems tiems žmonėms žūti“, – sakė S. Machchharas kalbėdamas iš ligoninės lovos.
Pilotas, padėjęs išvengti galimos „FlyDubai“ lėktuvo katastrofos, papasakojo, kaip kovojo už savo gyvybę praėjus kelioms minutėms po to, kai jį subadė antrasis pilotas, o lėktuvas pradėjo kristi.
Kapitonas S. Machchharas, sveikstantis Abu Dabio ligoninėje, tiesiogiai per televizijos naujienų kanalus transliuoto vaizdo skambučio metu Indijos ministrui pirmininkui N. Modi sakė, jog suprato privaląs atsistoti ant kojų, kad išgelbėtų orlaivyje esančius keleivius.
Emotional Fly Dubai pilot Smit Machchhar tells PM Modi that he "could never think, he would speak to him" (one day), calls Indian PM inspiration.— Sidhant Sibal (@sidhant) October 2, 2026
Smit, Indian PM had a video conversation today after Fly Dubai incident. pic.twitter.com/ve7AfoEAnP
„Turėjau daugybę žaizdų. Buvau nukritęs“, – sakė jis ir prisiminęs užpuolimą susigraudino.
„Koviausi už savo gyvybę. Vienu metu supratau, kad jei neatsikelsiu (...) keleiviai neteks gyvybių“, – sakė jis N. Modi.
Iš Indijos finansų centro Mumbajaus kilęs S. Machchharas trečiadienį per išpuolį buvo sunkiai sužeistas, tačiau sugebėjo atidaryti pilotų kabinos duris, leisdamas keleiviams įeiti ir sulaikyti užpuoliką, kai „Boeing 737“ ėmė kristi, pranešė liudininkai ir Izraelio pareigūnai.
Padėjo išvengi katastrofos
Pilotas dėl savo veiksmų vadinamas didvyriu, o pasaulio lyderiai teigė, kad jis padėjo išvengi katastrofos.
Lėktuvas, skraidinęs 182 žmones iš Dubajaus į Tel Avivą, buvo nukreiptas į Tabuką Saudo Arabijos šiaurės vakaruose, kur galiausiai sėkmingai nutūpė.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad užpuolikas, Omano pilietis, buvo sulaikytas Saudo Arabijoje ir ten yra apklausiamas. Jo išpuolio motyvai kol kas nėra aiškūs.
S. Machchharas pasakojo, kad tomis sunkiomis akimirkomis deklamavo „Hanuman Čalysa“ – hinduistų giesmę, skirtą dievybei Hanumanui ir tradiciškai laikomą malda už jėgą bei drąsą.
„Viešpats Hanumanas suteikė man drąsos“, – sakė jis Indijos premjerui.
S. Machchharas, kuris yra vedęs ir turi du vaikus, „FlyDubai“ dirba maždaug ketverius metus, rodo jo socialinio tinklo „LinkedIn“ profilis. Prieš prisijungdamas prie šios oro bendrovės, jis 11 metų dirbo Indijos pigių skrydžių bendrovėje „SpiceJet“, kur išskraidė daugiau nei 9 750 valandų.
Naujosios Zelandijos skrydžių mokyklos „Mainland Air“, kurioje mokėsi S. Machchharas, generalinis direktorius Philipas Keanas sakė, kad pilotai yra mokomi perimti valdymą, jei kitas įgulos narys nebegali atlikti savo darbo. Tačiau jis pabrėžė, kad mokymai paprastai neparuošia užpuolimams peiliu iš kolegos.
„Nemanau, kad vadove yra daug informacijos apie tai, ką daryti subadytam“, – sakė P. Keanas.
„Jūs esate draugai ir skraidote kartu, – sakė jis. – Niekas nesitikėtų (...), kad žmogus taip su tavimi pasielgs.“
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