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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po žinios iš JAV – Zelenskio įspėjimas

2026-10-31 08:50 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-31 08:50
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija penktadienį uždegė žalią šviesą 500 „Patriot“ raketų pardavimui Ukrainai, pranešė Valstybės departamentas, tačiau Ukrainos prezidentas įspėjo, kad tiekimas gali užtrukti kelerius metus.

Volodymyras Zelenskis EPA
GALERIJA (27)

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija penktadienį uždegė žalią šviesą 500 „Patriot“ raketų pardavimui Ukrainai, pranešė Valstybės departamentas, tačiau Ukrainos prezidentas įspėjo, kad tiekimas gali užtrukti kelerius metus.

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Šis sprendimas, kurį dar vertins Kongresas, buvo priimtas po kelias savaites skambėjusių Ukrainos pareigūnų nusiskundimų, kad turimos perimančiųjų raketų atsargos senka.

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„Siūlomas pardavimas sustiprins Ukrainos gebėjimą atremti dabartines ir būsimas grėsmes, pagerinant integruotos oro ir priešraketinės gynybos pajėgumus“, – pažymima departamento pareiškime.

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Jame nenurodoma, kada ginkluotė galėtų pasiekti Ukrainą.

Sureagavo ir Zelenskis

Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ pareiškė, kad „tiekimas gali prasidėti tik po kelerių metų“.

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„Prašome savo partnerių amerikiečių rasti sprendimą tam laikotarpiui, kai kils realus pavojus ir atsiras realus poreikis panaudoti PAC-3 perimančiąsias raketas“, – sakė V. Zelenskis, pavartodamas šių ginklų trumpinį.

Ukrainos prezidentas pasiūlė, kad JAV ir Europos sąjungininkės galėtų perduoti jo šaliai šiuo metu turimas raketas iš savo atsargų, o vėliau jų atsargas papildytų pagal naująjį pirkimo susitarimą įsigytos raketos.

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„Patriot“ raketos yra vienos svarbiausių Ukrainos turimų priemonių Rusijos dronams ir raketoms perimti.

„Šis siūlomas pardavimas padės įgyvendinti Jungtinių Valstijų užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslus, nes sustiprins šalies partnerės, kuri prisideda prie politinio ir ekonominio stabilumo Europoje, saugumą“, – teigė Valstybės departamentas.

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Įtampa tarp JAV ir Ukrainos anksčiau šį mėnesį paaštrėjo, kai Vašingtonas sudarė susitarimą su Rusija dėl dyzelino tiekimo. Ukraina taip pat nurodė, kad JAV riboja jos prieigą prie palydovinio interneto paslaugų ir sustabdė dalijimąsi dalimi žvalgybos informacijos.

Įtampa sumažėjo po to, kai V. Zelenskis spalio 20 d. Osle susitiko su JAV pasiuntiniais.

Valstybės departamentas teigė, kad už ginkluotės pardavimą bus sumokėta Ukrainos sąjungininkių skirtomis lėšomis, o ne JAV biudžeto pinigais.

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