Po susitikimo su Erdoganu – Zelenskio žinia dėl taikos derybų

Volodymyras Zelenskis tai pareiškė per spaudos konferenciją Stambule, praneša „Ukrinform“ korespondentas.
„Šiuo metu ruošiamės lapkričio pirmojoje pusėje surengti trišales derybas, kuriose dalyvautų Ukraina, Jungtinės Valstijos ir Rusija. Prezidentas Erdoganas ir aš aptarėme tokio formato perspektyvas bei kitas galimybes, įskaitant Turkijos, Europos ir visų mūsų partnerių įtraukimą, taip pat galimybę surengti susitikimą čia, Turkijoje. Norint pasiekti taiką, reikia priimti ryžtingus sprendimus. Rusijai visais lygmenimis turi būti siunčiami signalai, kad taikai nėra alternatyvos ir kad parama Ukrainai bus tęsiama“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad sėkminga humanitarinė operacija Oleškuose parodė, jog įtampos mažinimo priemonės yra įmanomos, „kai pati Rusija atsiduria tokioje padėtyje, kai ji privalo imtis būtinų veiksmų“.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Volodymyras Zelenskis vakar sakė, kad Ukraina tikisi, jog Jungtinės Valstijos nustatys trišalių derybų Abu Dabyje datą, ir jis tikisi, kad jos įvyks iki lapkričio 10 d.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas spalio 28 d. pareiškė, kad netrukus turėtų įvykti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimas.
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