Po skrydžių chaoso JAV – netikėtas Trumpo administracijos paaiškinimas

Penktadienį visoje šalyje sustabdžius skrydžius kilo visuotinis chaosas, o šimtai tūkstančių keleivių atsidūrė nežinioje. Kai kuriuos žmones oro linijų darbuotojai, patys nežinodami, kas vyksta, išlaipino iš lėktuvų prieš pat pakilimą.
Federalinės aviacijos administracijos (FAA) vadovas Bryanas Bedfordas teigė, kad penktadienį buvo atšaukta 12 tūkst. skrydžių, o iš šeštadienį numatytų 41 tūkst. skrydžių veikiausiai bus atšaukta dar 4–5 tūkstančiai.
Spaudos konferencijoje Vašingtone jis išreiškė „nuoširdų atsiprašymą keliaujantiems amerikiečiams“.
Transporto sekretorius Seanas Duffy teigė, kad penktadienį keturių valandų skrydžių sustabdymas paskelbtas atliekant techninės priežiūros darbus, kai seną varinį kabelį keičiant sparčiuoju šviesolaidžiu kilo ryšio su lėktuvais ir radarų duomenų perdavimo problemų.
„Ar dėl rangovo klaidos, ar dėl sugedusios įrangos (...) tai ėmė trikdyti kitus mūsų oro eismo valdymo sistemos maršrutizatorius“, – žurnalistams sakė S. Duffy.
Dar viena nemalonia situacija tapo šeštadienio spaudos konferencija, kurioje administracijos pareigūnai taip pat prašė papildomų lėšų pasenusioms sistemoms atnaujinti – ji vėlavo dėl garso perdavimo techninių problemų.
Grįžtama prie įprasto ritmo
Penktadienį kilę trikdžiai buvo tik antras kartas nuo rugsėjo 11-osios išpuolių, kai JAV oro erdvėje – vienoje labiausiai apkrautų pasaulyje – buvo visiškai sustabdyti skrydžiai.
Draudimas kilti lėktuvams visoje šalyje atšauktas 20 val. 15 min. Rytų pakrantės (šeštadienį 3 val. 15 min. Lietuvos) laiku.
Sustabdymo metu oro uostų vaizdo įrašuose matėsi perpildyti vartai, riedėjimo takuose laukiantys lėktuvai ir informacijos desperatiškai ieškančių keleivių minios salėse.
S. Duffy teigimu, FAA pareigūnai oro erdvę vėl atvėrė „atkūrę visišką oro eismo kontrolės įrenginių funkcionalumą“.
Ankstyvą šeštadienio rytą jis siekė patikinti amerikiečius, kad „skraidyti yra saugu“, tačiau perspėjo, kad atkurti įprastą veiklą prireiks laiko.
„Ir toliau matysite tam tikrų vėlavimų bei atšaukimų, nes vežėjai pertvarko skrydžių tvarkaraščius ir perkelia orlaivius bei įgulas ten, kur jų labiausiai reikia“, – socialiniame tinkle „X“ parašė S. Duffy.
Jungtinės Karalystės civilinės aviacijos administracijos vartotojų reikalų direktorius Timas Johnsonas (Timas Džonsonas) pabrėžė, kad nors skrydžiai JAV atnaujinti, „gali kilti papildomų trikdžių, oro linijoms stengiantis iš naujo užregistruoti nukentėjusius keleivius ir grąžinti visas paslaugas į įprastas vėžes“.
JAV įstatymų leidėjai paragino atlikti tyrimą dėl didžiulių trikdžių priežasčių ir išsiaiškinti, ar šalis yra tinkamai apsaugota nuo kibernetinių nusikaltimų.
Iki šiol prezidentas D. Trumpas jokio viešo pareiškimo dėl skrydžių sustabdymo nebuvo padaręs.
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