Po šaudynių Vašingtone Trumpas stabdo prieglobsčio suteikimą: apribojimai taikomi 19 šalių

Paklaustas, kiek laiko tai galios, D. Trumpas teigė, kad nenumatė „jokio laiko apribojimo“ šiai priemonei, pasak Vidaus saugumo departamento, susijusiai su 19 šalių, kurioms jau taikomi JAV kelionių apribojimai.
„Mes nenorime tų žmonių“, – tęsė D. Trumpas. „Žinote, kodėl mes jų nenorime? Nes daugelis jų buvo niekam tikę ir jie neturėtų būti mūsų šalyje“, – pridūrė jis.
Apie prieglobsčio suteikimo sustabdymą D. Trumpo administracija paskelbė po lapkričio 26 d. Vašingtone įvykusių šaudynių, per kurias žuvo 20-metė Sarah Beckstrom, o kitas gvardietis buvo sunkiai sužeistas.
29 metų Afganistano pilietis Rahmanullah Lakanwalas buvo suimtas, jam pateikti kaltinimai dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės. R. Lakanwalas priklausė CŽV remiamoms „partnerių pajėgoms“, kovojusioms su Talibanu Afganistane, ir atvyko į Jungtines Valstijas pagal perkėlimo programą, kai 2021 m. Amerikos kariuomenė pasitraukė iš Afganistano.
Prieglobstis R. Lakanwalui buvo suteiktas 2025 m. balandžio mėnesį, valdant D. Trumpo administracijai, tačiau oficialūs asmenys dėl jo priėmimo į JAV teritoriją vertė kaltę D. Trumpo pirmtako Joe Bideno vyriausybei dėl aplaidaus patikrinimo.
Po šaudymo D. Trumpas parašė, kad planuoja „visam laikui sustabdyti migraciją iš visų trečiojo pasaulio šalių, kad JAV sistema galėtų visiškai atsigauti“.
Vidaus saugumo departamentas, užklaustas, kokių šalių piliečius tai paveiks, nurodė 19 šalių sąrašą, į kurį įtrauktos tokios šalys kaip Afganistanas, Kuba, Haitis, Iranas ir Mianmaras. Kelionių į Jungtines Valstijas apribojimai šioms šalims taikomi nuo birželio mėnesio.
