 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV pareigūnas: Rubio ir Witkoffas sekmadienį susitiks su Ukrainos delegacija

2025-11-29 21:27 / šaltinis: ELTA
2025-11-29 21:27

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ir specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas sekmadienį Floridoje susitiks su Ukrainos derybininkais, kad aptartų Vašingtono planą, kuriuo siekiama nutraukti Rusijos karą prieš kaimyninę šalį, pareiškė JAV pareigūnas.

Marco Rubio

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ir specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas sekmadienį Floridoje susitiks su Ukrainos derybininkais, kad aptartų Vašingtono planą, kuriuo siekiama nutraukti Rusijos karą prieš kaimyninę šalį, pareiškė JAV pareigūnas.

REKLAMA
0

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau šeštadienį paskelbė, kad į Jungtines Valstijas šiuo tikslu vyksta delegacija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikime taip pat dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris.

Zelenskis: Umerovo vadovaujami derybininkai vyksta pokalbių į JAV

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nusiuntė į JAV savo komandą derybų dėl Rusijos karo užbaigimo. Komanda su delegacijos vadovu Rustemu Umerovu jau yra pakeliui į JAV, pareiškė jis socialiniuose tinkluose. Esą būtina greitai žengti reikalingus žingsnius, kad karas baigtųsi.

REKLAMA
REKLAMA

V. Zelenskis po savo kanceliarijos vadovo Andrjaus Jermako atsistatydinimo naujuoju derybų vadovu dekretu paskyrė R. Umerovą, Ukrainos Nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos sekretorių bei buvusį gynybos ministrą.

REKLAMA

„Ukraina ir toliau kiek įmanoma konstruktyviai bendradarbiauja su Jungtinėmis Valstijomis“, – teigė V. Zelenskis. Jis pabrėžė, kad būtina pasiekti orią taiką. Anot V. Zelenskio, JAV prezidento Donaldo Trumpo 28 punktų planas per derybas Ženevoje su Europos ir JAV atstovais buvo pakeistas. Dabar JAV bus kalbama apie dar ginčytinus punktus.

Derybos pasitraukus Jermakui

Deryboms pradžioje vadovavo V. Zelenskio dešinioji ranka A. Jermakas, tačiau jis po korupcijos tyrėjų jo namuose atliktų kratų penktadienį atsistatydino. Todėl V. Zelenskis paskyrė naują derybų vadovą. Tačiau ir R. Umerovo pavardė buvo minima tyrimo dėl korupcijos kontekste, jis bet kokias sąsajas neigia.

REKLAMA
REKLAMA

R. Umerovas pareiškė, kad per derybas JAV sieks tolesnių žingsnių dėl teisingos ir ilgalaikės taikos. Jis šiais metais jau kelis kartus Stambule derėjosi su Rusijos atstovais. Per šias derybas, be kita ko, susitarta dėl apsikeitimo belaisviais ir žuvusiais kariais. 

Ligšiolinis derybų vadovas A. Jermakas atmetė Rusijos reikalavimą dėl taikos atsisakyti Donbaso. Rusija reikalauja, kad Ukrainos daliniai pasitrauktų iš tų Donecko ir Luhansko sričių dalių, kurių ji iki šiol nekontroliuoja. Tarp daugybės Rusijos sąlygų yra ir reikalavimas, kad Ukraina atsisakytų narystės NATO.

Pirmąją kitos savaitės pusę JAV atstovų laukiama derybose Maskvoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Andrijus Jermakas (nuotr. SCANPIX)
Iš Zelenskio komandos pasitraukęs Jermakas pareiškė eisiąs į frontą
Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Macronas pirmadienį Paryžiuje priims Zelenskį deryboms (3)
Politologas Šarūnas Liekis (Paulius Peleckis/Fotobankas)
Politologas Liekis mano, kad karas tęsis dar metus: Rusija stiprėja, o Ukraina kenčia (31)
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Šaltinis: Rubio nedalyvaus NATO užsienio reikalų ministrų susitikime

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų