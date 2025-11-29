JAV pareigūnas: Rubio ir Witkoffas sekmadienį susitiks su Ukrainos delegacija

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau šeštadienį paskelbė, kad į Jungtines Valstijas šiuo tikslu vyksta delegacija.
Susitikime taip pat dalyvaus JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris.
Zelenskis: Umerovo vadovaujami derybininkai vyksta pokalbių į JAV
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nusiuntė į JAV savo komandą derybų dėl Rusijos karo užbaigimo. Komanda su delegacijos vadovu Rustemu Umerovu jau yra pakeliui į JAV, pareiškė jis socialiniuose tinkluose. Esą būtina greitai žengti reikalingus žingsnius, kad karas baigtųsi.
V. Zelenskis po savo kanceliarijos vadovo Andrjaus Jermako atsistatydinimo naujuoju derybų vadovu dekretu paskyrė R. Umerovą, Ukrainos Nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos sekretorių bei buvusį gynybos ministrą.
„Ukraina ir toliau kiek įmanoma konstruktyviai bendradarbiauja su Jungtinėmis Valstijomis“, – teigė V. Zelenskis. Jis pabrėžė, kad būtina pasiekti orią taiką. Anot V. Zelenskio, JAV prezidento Donaldo Trumpo 28 punktų planas per derybas Ženevoje su Europos ir JAV atstovais buvo pakeistas. Dabar JAV bus kalbama apie dar ginčytinus punktus.
Derybos pasitraukus Jermakui
Deryboms pradžioje vadovavo V. Zelenskio dešinioji ranka A. Jermakas, tačiau jis po korupcijos tyrėjų jo namuose atliktų kratų penktadienį atsistatydino. Todėl V. Zelenskis paskyrė naują derybų vadovą. Tačiau ir R. Umerovo pavardė buvo minima tyrimo dėl korupcijos kontekste, jis bet kokias sąsajas neigia.
R. Umerovas pareiškė, kad per derybas JAV sieks tolesnių žingsnių dėl teisingos ir ilgalaikės taikos. Jis šiais metais jau kelis kartus Stambule derėjosi su Rusijos atstovais. Per šias derybas, be kita ko, susitarta dėl apsikeitimo belaisviais ir žuvusiais kariais.
Ligšiolinis derybų vadovas A. Jermakas atmetė Rusijos reikalavimą dėl taikos atsisakyti Donbaso. Rusija reikalauja, kad Ukrainos daliniai pasitrauktų iš tų Donecko ir Luhansko sričių dalių, kurių ji iki šiol nekontroliuoja. Tarp daugybės Rusijos sąlygų yra ir reikalavimas, kad Ukraina atsisakytų narystės NATO.
Pirmąją kitos savaitės pusę JAV atstovų laukiama derybose Maskvoje.
