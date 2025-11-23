JAV teisinasi dėl Rusijos „pageidavimų sąrašo“: ar Trumpas bando „prastumti“ savo taikos planą?

Ginčas dėl 28 punktų plano, pagal kurį Ukraina turėtų atiduoti Rusijai dalį savo teritorijų, sukėlė didžiulę sumaištį derybose dėl karo pabaigos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas bando „prastumti“ savo taikos planą, darydamas spaudimą ukrainiečiams jį priimti per kelias dienas. Derybininkai sekmadienį susitiks Šveicarijoje.
Tačiau po kritikos lavinos, kad pasiūlymas yra beveik visiškai palankus Maskvai, keli JAV senatoriai pasisakė, šeštadienį surengdami spaudos konferenciją Halifakso tarptautiniame saugumo forume Naujojoje Škotijoje, Kanadoje.
Senatorius respublikonas Mike'as Roundsas, nepriklausomas senatorius Angusas Kingas (Angusas Kingas) ir senatorė demokratė Jeanne Shaheen teigė, kad M. Rubio jiems pasakė, jog dabartinis Ukrainos pasiūlymas nėra oficiali JAV pozicija, o Vladimiro Putino pageidavimų sąrašas.
„Jis (M. Rubio) mums pasakė, kad tai nebuvo Amerikos pasiūlymas. Šį pasiūlymą gavo kažkas (...) atstovaujantis Rusijai šiame pasiūlyme. Jis buvo perduotas ponui Witkoffui“, – sakė M. Roundsas, turėdamas omenyje D. Trumpo specialųjį pasiuntinį Steve'ą Witkoffą.
„Tai ne mūsų rekomendacija. Tai ne mūsų taikos planas“, – pažymėjo jis.
A. Kingas patvirtino šiuos komentarus sakydamas, kad „nutekėjęs 28 punktų planas, kuris, pasak sekretoriaus M. Rubio, nėra administracijos pozicija, iš esmės yra rusų pageidavimų sąrašas, kuris dabar pateikiamas europiečiams ir ukrainiečiams“.
Pagal planą Kyjivas turėtų atsisakyti teritorijų, sumažinti kariuomenę ir įsipareigoti niekada neprisijungti prie NATO.
D. Trumpas šeštadienį pareiškė, kad jo planas dėl karo Ukrainoje užbaigimo nėra jo galutinis pasiūlymas ir kad jis tikisi, jog kovos „vienu ar kitu būdu“ pasibaigs.
„Parengė JAV“
M. Rubio teigė, kad pasiūlymą „parengė JAV“.
„Jis siūlomas kaip tvirtas pagrindas vykstančioms deryboms. Jis pagrįstas Rusijos pusės pateikta informacija. Tačiau jis taip pat jis pagrįstas ankstesne ir nuolatine Ukrainos informacija“, – šeštadienį sakė jis.
Tačiau J. Shaheen sakė kad ji ir M. Roundsas kalbėjosi su vyriausiuoju JAV diplomatu, vykstančiu į Ženevą naujausių derybų su Ukrainos pareigūnais.
M. Roundsas teigė, kad M. Rubio buvo labai nuoširdus per jų pokalbį telefonu.
„Tai neatrodo kaip įprastas mūsų vyriausybės dokumentas, ypač atsižvelgiant į tai, kaip jis buvo parašytas. Iš pradžių jis labiau atrodė kaip parašytas rusų kalba“, – sakė M. Roundsas.
A. Kingas pažymėjo, kad planas neturėtų apdovanoti Maskvos už plataus masto invaziją.
„Visi nori, kad šis karas baigtųsi, bet mes norime, kad jis baigtųsi sąžininga ir teisinga taika, kuri gerbtų Ukrainos vientisumą ir suverenitetą, neskatintų agresijos ir suteiktų tinkamas saugumo garantijas“, – sakė jis.
Anksčiau šeštadienį kiti JAV senatoriai, įskaitant kai kuriuos D. Trumpo respublikonų partijos narius, kritikavo Vašingtono planą.
„Nepasieksime tos ilgalaikės taikos, siūlydami (Vladimirui) Putinui nuolaidas po nuolaidų ir pavojingai sumažindami Ukrainos gebėjimą apsiginti“, – pareiškime rašė senatorių grupė.
Senatorius Mitchas McConnellas (Mičas Makonelas), respublikonas veteranas, pareiškė, kad „apdovanoti rusus už jų vykdymas žudynes būtų pražūtinga Amerikos interesams“.
Socialiniame tinkle „X“ jis parašė, kad V. Putinas „visus metus bandė apkvailinti prezidentą D. Trumpą“.
Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis žadėjo išlaikyti Ukrainą kaip vientisą valstybę.
Penktadienį kreipdamasis į tautą, V. Zelenskis teigė, kad Ukraina išgyvena vieną sunkiausių akimirkų savo istorijoje ir pridūrė, kad siūlys alternatyvas D. Trumpo pasiūlymui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!