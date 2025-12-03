 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po šaudynių Vašingtone įtariamajam pateikti kaltinimai žmogžudyste

2025-12-03 12:44 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 12:44

Vieninteliui įtariamajam dėl praėjusią savaitę JAV sostinėje Vašingtone surengtų šaudynių, kuomet buvo pašauti du Nacionalinės gvardijos kariai, pateikti kaltinimai nužudymu ir užpuolimu, antradienį pranešė šalies prokurorai.

Vašingtonas (nuotr. 123rf.com)

Vieninteliui įtariamajam dėl praėjusią savaitę JAV sostinėje Vašingtone surengtų šaudynių, kuomet buvo pašauti du Nacionalinės gvardijos kariai, pateikti kaltinimai nužudymu ir užpuolimu, antradienį pranešė šalies prokurorai.

0

Lapkričio 26 d. Vakarų Virdžinijos Nacionalinėje gvardijoje tarnaujantys 20-metė moteris ir 24-erių vyras buvo pašauti, kai jiedu patruliavo šalia „Farragut West“ metro stoties, netoli Baltųjų rūmų. Moteris kitą dieną nuo patirtų sužalojimų mirė, o vyras buvo sunkiai sužeistas.

Vašingtono teisėjas antradienį nustatė „tikėtiną priežastį“, kad 29-erių įtariamas šaulys „įvykdė nusikaltimus – pirmojo laipsnio žmogžudystę, būdamas ginkluotas, užpuolimą turint tikslą nužudyti, būdamas ginkluotas, ir du kartus laikė šaunamąjį ginklą smurtinio nusikaltimo metu“, pareiškime nurodė JAV prokuratūra Vašingtone.

Teisėjas nurodė užtikrinti, kad įtariamasis, kuris per šaudynes buvo sužeistas, būtų sulaikytas be užstato iki parengiamojo teismo posėdžio. JAV žiniasklaida pranešė, kad jis nepripažino savo kaltės , kai virtualiai pasirodė teisme iš ligoninės.

Įtariamasis yra Afganistano pilietis, kuris į JAV atvyko 2021 m. ir kartu su savo šeima gyveno šiaurės vakarinėje Vašingtono valstijoje. Anot prokurorų, jis „neprovokuojamas paleido ugnį į du Nacionalinės gvardijos narius. Kiti įvykio vietoje buvę gvardiečiai nedelsdami sureagavo, kad pažabotų įtariamąjį“. JAV generalinė prokurorė Pam Bondi paskelbė sieksianti, kad šiam vyrui būtų paskirta mirties bausmė. Išpuolio motyvas  nežinomas.

JAV žiniasklaida skelbė, kad įtariamasis turėjo psichikos sveikatos problemų. Teigiama, kad jos sietinos su kovomis Afganistane, kur jis buvo Afganistano specialiųjų pajėgų dalinio, kurį rėmė JAV užsienio žvalgybos tarnyba CŽA, narys. Pasak „The New York Times“, Afganistaną valdančio Talibano atstovai ir žmogaus teisių grupės apibūdino šį dalinį kaip „mirties būrį“, atsakingą už neteismines egzekucijas ir pagrobimus, beatodairiškus oro antskrydžius ir atakas prieš medicinos įstaigas.

Vidaus saugumo departamento sekretorė Kristi Noem teigė, kad minimas vyras į JAV 2021 m. atvyko pagal programą „Operation Allies Welcome“. Skaičiuojama, kad pagal šią iniciatyvą, kurios buvo imtasi, kai JAV kariai po 20 metų pasitraukė iš Afganistano, į JAV atvyko apie 76 tūkst. afganistaniečių.

Po naujausio incidento JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija sustabdė visų imigracijos prašymų, susijusių su Afganistano piliečiais, nagrinėjimą, o JAV Pilietybės ir imigracijos tarnyba paskelbė, kad kol kas bus sustabdyti visi sprendimai dėl prieglobsčio.

JAV valstybės departamentas savo ruožtu taip pat pranešė, kad asmenims, keliaujantiems su Afganistano pasais, nebebus išduodamos vizos. Žmogaus teisių aktyvistai įspėjo, kad išpuoliu bus pasinaudota politiniais tikslais.

