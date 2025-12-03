 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras neigia ryšį tarp naujo laikinojo Inovacijų agentūros vadovo ir valdybos pasitraukimo

2025-12-03 12:41 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 12:41

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas tikina, kad tai, jog Inovacijų agentūros laikinuoju vadovu buvo paskirtas Paulius Kamaitis, nėra susiję su institucijos valdybos pirmininkės bei dviejų narių pasitraukimu.

Edvinas Grikšas. ELTA / Julius Kalinskas

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas tikina, kad tai, jog Inovacijų agentūros laikinuoju vadovu buvo paskirtas Paulius Kamaitis, nėra susiję su institucijos valdybos pirmininkės bei dviejų narių pasitraukimu.

REKLAMA
0

„Šie du klausimai nėra susiję. Valdybos nariai ir pirmininkė buvo mus informavę jau anksčiau, kad jie planuoja baigti savo kadenciją. Dėkoju jiems už darbą, kuriant Lietuvos inovacijų ekosistemą, o dėl valdybos ir nepriklausomų jų narių atrankos horizontaliai judėsime į priekį“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė E. Grikšas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, sprendimas P. Kamaitį skirti laikinuoju Inovacijų agentūros vadovu buvo padarytas atsižvelgiant tik į kompetencijas.

REKLAMA
REKLAMA

„Paskyrimus vertiname pagal kompetencijas ir jų turimą patirtį. Šiuo atveju, dėl laikinai vadovo funkcijas atlikti paskirto Pauliaus Kamaičio – ta pati situacija. Tai yra žmogus, kuris 7 metus dirbo Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, žino, kaip veikia viešasis sektorius, kas susiję su strateginiu planavimu“, – tikino Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovas.

REKLAMA

„(Šios kompetencijos – ELTA) užtikrins šį tarpinį laikotarpį, kol atrinksime nuolatinį vadovą, ko Inovacijų agentūrai jau seniai reikia“, – aiškino Vyriausybės narys.

Pasak E. Grikšo, naujo nuolatinio agentūros vadovo atranka jau planuojama.

„Ties šiuo dalyku jau dirbame su Atrankų agentūra, pirmadienį tikimės su jais pasirašyti sutartį, kad būtų skaidriai ir nepolitizuotai atrinktas tinkamiausias kandidatas“, – tvirtino ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbė „Delfi“, EIM pavaldžios Inovacijų agentūros laikinojo vadovo poziciją P. Kamaitis perėmė iš Patricijos Reut, kuri agentūrai vadovavo nuo birželio, kai iš vadovės pareigų pasitraukė Romualda Stragienė.

Pasak portalo, P. Kamaitis yra ministro E. Grikšo partiečio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Vilkaviškio rajono skyriaus pirmininko ir vietos savivaldybės tarybos nario Valdo Kamaičio sūnus. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po šios naujienos portalas LRT.lt paskelbė, kad Inovacijų agentūrą palieka valdybos pirmininkė Agnė Paliokaitė ir dar du nariai. Tarp iš valdybos besitraukiančių narių – „Google“ viešosios politikos Baltijos šalims vadovas Paulius Vertelka.

Ministerija savo ruožtu teigė, kad naujo laikino vadovo paskyrimas tebuvo administracinio pobūdžio sprendimas, siekiant užtikrinti agentūros veiklos tęstinumą, kol bus paskirtas nuolatinis jos vadovas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų