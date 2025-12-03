Ministras neigia ryšį tarp naujo laikinojo Inovacijų agentūros vadovo ir valdybos pasitraukimo

„Šie du klausimai nėra susiję. Valdybos nariai ir pirmininkė buvo mus informavę jau anksčiau, kad jie planuoja baigti savo kadenciją. Dėkoju jiems už darbą, kuriant Lietuvos inovacijų ekosistemą, o dėl valdybos ir nepriklausomų jų narių atrankos horizontaliai judėsime į priekį“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė E. Grikšas.
Anot jo, sprendimas P. Kamaitį skirti laikinuoju Inovacijų agentūros vadovu buvo padarytas atsižvelgiant tik į kompetencijas.
„Paskyrimus vertiname pagal kompetencijas ir jų turimą patirtį. Šiuo atveju, dėl laikinai vadovo funkcijas atlikti paskirto Pauliaus Kamaičio – ta pati situacija. Tai yra žmogus, kuris 7 metus dirbo Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, žino, kaip veikia viešasis sektorius, kas susiję su strateginiu planavimu“, – tikino Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovas.
„(Šios kompetencijos – ELTA) užtikrins šį tarpinį laikotarpį, kol atrinksime nuolatinį vadovą, ko Inovacijų agentūrai jau seniai reikia“, – aiškino Vyriausybės narys.
Pasak E. Grikšo, naujo nuolatinio agentūros vadovo atranka jau planuojama.
„Ties šiuo dalyku jau dirbame su Atrankų agentūra, pirmadienį tikimės su jais pasirašyti sutartį, kad būtų skaidriai ir nepolitizuotai atrinktas tinkamiausias kandidatas“, – tvirtino ministras.
Kaip skelbė „Delfi“, EIM pavaldžios Inovacijų agentūros laikinojo vadovo poziciją P. Kamaitis perėmė iš Patricijos Reut, kuri agentūrai vadovavo nuo birželio, kai iš vadovės pareigų pasitraukė Romualda Stragienė.
Pasak portalo, P. Kamaitis yra ministro E. Grikšo partiečio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Vilkaviškio rajono skyriaus pirmininko ir vietos savivaldybės tarybos nario Valdo Kamaičio sūnus.
Po šios naujienos portalas LRT.lt paskelbė, kad Inovacijų agentūrą palieka valdybos pirmininkė Agnė Paliokaitė ir dar du nariai. Tarp iš valdybos besitraukiančių narių – „Google“ viešosios politikos Baltijos šalims vadovas Paulius Vertelka.
Ministerija savo ruožtu teigė, kad naujo laikino vadovo paskyrimas tebuvo administracinio pobūdžio sprendimas, siekiant užtikrinti agentūros veiklos tęstinumą, kol bus paskirtas nuolatinis jos vadovas.
