  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Energetikos ministerijos kanclere tapo Živilė Poželienė

2025-12-03 12:39 / šaltinis: BNS
2025-12-03 12:39

Energetikos ministerijos kanclere nuo trečiadienio tapo teisininkė Živilė Poželienė.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Energetikos ministerijos kanclere nuo trečiadienio tapo teisininkė Živilė Poželienė.

0

Ji nuo 2019 metų buvo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė, skelbia ministerija. 

„Mano patirtis apima strateginį mąstymą, organizacinių pokyčių įgyvendinimą, bendradarbiavimo stiprinimą bei šiuolaikinių technologijų taikymą veiklos kokybei užtikrinti. Didelę reikšmę teikiu vertės visuomenei kūrimui – tikiu, kad kiekvienas sprendimas turi prisidėti prie didesnės visuomenės gerovės“, – pranešime sakė Ž. Poželienė.

 Anksčiau ji dirbo teisininke valstybiniame sektoriuje.

Anksčiau ministerijos kanclere dirbo Rasa Kiūdytė, ji pareigas paliko vasarą atsistatydinus ankstesnei Vyriausybei.

