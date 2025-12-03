Energetikos ministerijos kanclere tapo Živilė Poželienė

Ji nuo 2019 metų buvo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė, skelbia ministerija.
„Mano patirtis apima strateginį mąstymą, organizacinių pokyčių įgyvendinimą, bendradarbiavimo stiprinimą bei šiuolaikinių technologijų taikymą veiklos kokybei užtikrinti. Didelę reikšmę teikiu vertės visuomenei kūrimui – tikiu, kad kiekvienas sprendimas turi prisidėti prie didesnės visuomenės gerovės“, – pranešime sakė Ž. Poželienė.
Anksčiau ji dirbo teisininke valstybiniame sektoriuje.
Anksčiau ministerijos kanclere dirbo Rasa Kiūdytė, ji pareigas paliko vasarą atsistatydinus ankstesnei Vyriausybei.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.