Po Rusijos smūgio Černobylio atominės elektrinės apsauginis „kiautas“ liko be elektros

Įtampos šuoliai lėmė visišką objekto elektros tiekimo sustabdymą.
Dabar specialistai bando atkurti elektros tiekimą, kad išvengtų branduolinės saugos grėsmės, rašoma „Nexta“.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Dėl Rusijos smūgio atominės elektrinės miestas Slavutičiai liko be elektros ir vandens
Trečiadienį Rusijos karinės pajėgos dronais atakavo Slavutičių miestą Kyjivo srityje, dėl to gyventojai liko be elektros ir vandens. Apie tai pranešė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Mykola Kalašnikas.
„Dėl drono smūgio į energetikos objektą miestas liko be elektros tiekimo. Šiuo metu be elektros yra apie 20 tūkstančių vietos gyventojų“, – rašė M. Kalašnikas.
Jo teigimu, mieste yra problemų su mobiliojo ryšio tinklu, todėl valdžia bendradarbiauja su mobiliojo ryšio operatoriais, siekdama jį stabilizuoti.
M. Kalašnikas pridūrė, kad tarp gyventojų nėra nukentėjusiųjų.
Slavutičiai buvo pastatyti po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje, kad joje galėtų apsigyventi elektrinės darbuotojai. Jis yra įsikūręs už 50 km nuo Černobylio atominės elektrinės.
Šaltinis:
tv3.lt
