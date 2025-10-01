Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po Rusijos smūgio Černobylio atominės elektrinės apsauginis „kiautas“ liko be elektros

2025-10-01 21:01 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-01 21:01

Černobylio atominė elektrinė liko be elektros po Rusijos smūgio energetikos objektui Slavutičiuose. Be elektros liko naujas saugos konteineris – konstrukcija, kuri uždengia sugadintą ketvirtąjį energetinį bloką ir sulaiko radiacijos išmetimą.

Po Rusijos smūgio Černobylio atominės elektrinės apsauginis „kiautas“ liko be elektros (nuotr. SCANPIX)
39

8

Įtampos šuoliai lėmė visišką objekto elektros tiekimo sustabdymą.

Dabar specialistai bando atkurti elektros tiekimą, kad išvengtų branduolinės saugos grėsmės, rašoma „Nexta“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Dėl Rusijos smūgio atominės elektrinės miestas Slavutičiai liko be elektros ir vandens

Trečiadienį Rusijos karinės pajėgos dronais atakavo Slavutičių miestą Kyjivo srityje, dėl to gyventojai liko be elektros ir vandens. Apie tai pranešė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Mykola Kalašnikas.

„Dėl drono smūgio į energetikos objektą miestas liko be elektros tiekimo. Šiuo metu be elektros yra apie 20 tūkstančių vietos gyventojų“, – rašė M. Kalašnikas.

Jo teigimu, mieste yra problemų su mobiliojo ryšio tinklu, todėl valdžia bendradarbiauja su mobiliojo ryšio operatoriais, siekdama jį stabilizuoti.

M. Kalašnikas pridūrė, kad tarp gyventojų nėra nukentėjusiųjų.

Slavutičiai buvo pastatyti po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje, kad joje galėtų apsigyventi elektrinės darbuotojai. Jis yra įsikūręs už 50 km nuo Černobylio atominės elektrinės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

