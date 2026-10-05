Po mirties nuo maro Rusijoje – karantinas, uždaromos ligoninės

Vienas sveikatos priežiūros šaltinis leidiniui sakė, kad Irkutsko gydytojai „jau atvirai kalba apie marą“, nors ligoninėms išsiųstuose dokumentuose ši diagnozė neminima.
Rusijoje mirus kovos su maru instituto darbuotojai, Irkutsko ligoninėse įvestas karantinas
„Plaučių maro atveju karantino apribojimai neapsiriboja atskiromis įstaigomis – jie iš karto įvedami visose gydymo įstaigose“, – „People of Baikal“ teigė šaltinis.
Netrukus po to, kai pasirodė „People of Baikal“ pranešimas, Rusijos visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba „Rospotrebnadzor“ paskelbė pareiškimą. Tarnyba nurodė, kad „visuomenės sveikatos padėtis Irkutsko srityje bei Irkutsko ir Šelechovo miestuose yra stabili“ ir kad buvo imtasi „specialių priemonių“.
Šių priemonių imtasi dėl Irkutsko kovos su maru instituto darbuotojai nustatyto „neaiškios kilmės plaučių uždegimo“ atvejo. „Rospotrebnadzor“ pabrėžė, kad mirusios moters organizme neaptikta jokių „su jos profesine veikla susijusių mikroorganizmų“.
Spalio 3 d. Šelechove veikiančioje Irkutsko aliuminio gamykloje tapo privaloma dėvėti kaukes. Gamyklos direktorius Artiomas Fominychas pavadino tai prevencine priemone.
„Atsarga gėdos nedaro – imkitės atsargumo priemonių“, – savo „Telegram“ kanale tvirtino jis.
Praėjusią savaitę Irkutsko palydoviniame mieste Šelechove mirė 28-erių vietos ligoninės pacientė Darja Šipilova. Žurnalistai išsiaiškino, kad ji taip pat dirbo laborante Kovos su maru institute. Ji buvo hospitalizuota rugsėjo 29-ąją ir po dviejų dienų mirė. Tuo metu žiniasklaidoje buvo skelbiamos dvi įvykių versijos.
Pagal vieną versiją, grįžusi iš Tailando D. Šipilova buvo paguldyta į ligoninę dėl plaučių maro. Pagal kitą – ji netyčia sudaužė mėgintuvėlį, kuriame buvo maro sukėlėjas. „Rospotrebnadzor“ teigia, kad institute nebuvo jokių incidentų, susijusių su patogeniniais mikroorganizmais.
Tuo metu Irkutsko srities valdžia nieko nepranešė apie pacientės mirtį ar galimą maro atvejį. Spalio 2 d. gubernatorius Igoris Kobzevas pranešė susitikęs su Rusijos vyriausiąja visuomenės sveikatos pareigūne Anna Popova, kuri asmeniškai atskrido į Irkutską. Pasak jo, susitikimas buvo surengtas dėl „pranešimų apie įtariamą ypač pavojingos infekcinės ligos atvejį vienam srities gyventojui“.
Tačiau kaimyninės Buriatijos vadovas Aleksejus Cydenovas pareiškė, kad „Irkutsko srityje nuo maro mirusi moteris Buriatijoje nesilankė“. Vėliau jo įrašas buvo pataisytas – jame buvo rašoma apie „moterį, kuri galbūt mirė nuo maro“.
Spalio 3 d. Irkutsko srityje esančio Baikalsko miesto administracija paragino žmones nevykti į Šelechovą „dėl neoficialių pranešimų, kad vienam asmeniui Šelechove buvo diagnozuotas maras“. Vėliau šis įrašas buvo ištrintas. Nacionalinis televizijos kanalas REN TV taip pat ištrynė penkis įrašus socialiniuose tinkluose apie maro plitimą Šelechove.
„People of Baikal“ anksčiau skelbė, kad gyventojai praėjusią savaitę Šelechovo gatvėse pastebėjo žmonių su apsauginiais kostiumais, kaukėmis ir pirštinėmis. Anot leidinio šaltinių, spalio 1 d. FST pareigūnai pradėjo lydėti greitosios pagalbos automobilius, kuriais tyrimams buvo vežami su D. Šipilova kontaktavę žmonės. „Izvestija“ pranešė, kad spalio 2 d. buvo karantinuoti 197 žmonės. „Rospotrebnadzor“ teigė, kad jiems nepasireiškė jokie ligos požymiai.
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