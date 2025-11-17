 
Po Donaldo Trumpo grasinimų Nigerija su JAV aptarė saugumo klausimus

2025-11-17 19:29 / šaltinis: BNS
2025-11-17 19:29

Nigerija derasi su Jungtinėmis Valstijomis po prezidento Donaldo Trumpo grasinimų imtis karinės intervencijos dėl džihadistų žudomų šioje šalyje gyvenančių krikščionių, pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė Nigerijos užsienio reikalų ministras.

Nigerija derasi su Jungtinėmis Valstijomis po prezidento Donaldo Trumpo grasinimų imtis karinės intervencijos dėl džihadistų žudomų šioje šalyje gyvenančių krikščionių, pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė Nigerijos užsienio reikalų ministras.

0

„Mes aptariame, kaip galime bendradarbiauti spręsdami saugumo iššūkius, kurie yra svarbūs visai planetai“, – sostinėje Abudžoje duodamas interviu sakė Nigerijos užsienio reikalų ministras Yusufas Tuggaras.

D. Trumpas lapkričio pradžioje paprašė Pentagono parengti galimą puolimo Nigerijoje planą, nes radikalūs islamistai „žudo krikščionis ir žudo juos labai dideliais kiekiais“.

Paklaustas, ar, jo manymu, Vašingtonas pasiųs kariuomenę pulti, J. Tuggaras atsakė: „Ne, nemanau.“

„Nes mes toliau kalbamės, ir, kaip sakiau, diskusija pasistūmėjo į priekį. Judame toliau“, – sakė jis. 

JAV lyderis teigė, kad daugiausiai gyventojų turinčioje Afrikos šalyje krikščionybei iškilo egzistencinė grėsmė, įspėdamas, kad jei Nigerija nesustabdys žudynių, Jungtinės Valstijos imsis puolimo ir „jis bus greitas, žiaurus ir saldus“.

Nigerija, kurioje gyvena 230 mln. gyventojų, yra beveik tolygiai padalinta į musulmonų daugumą turinčią šiaurę ir daugiausia krikščionių gyvenamus pietus. 

Ji yra įsitraukusi į daugybę konfliktų, įskaitant džihadistų sukilimus, per kuriuos žūsta tiek krikščionys, tiek musulmonai. 

