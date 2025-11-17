 
Pirmą kartą prie Toronto rotušės iškelta Palestinos vėliava

2025-11-17 22:16 / šaltinis: BNS
2025-11-17 22:16

Prie Toronto rotušės pirmadienį pirmą kartą buvo iškelta Palestinos vėliava.

Palestinos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Tai pirmas kartas, kai palestiniečių vėliava buvo iškelta didžiausiame Kanados mieste po to, kai rugsėjį kanadiečių vyriausybė pripažino Palestinos valstybę.

Kanada prisijungė prie kelių Vakarų valstybių, įskaitant Jungtinę Karalystę (JK) ir Prancūziją, kurios Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje pripažino Palestinos valstybę. Šis žingsnis sukėlė tiek Izraelio, tiek Jungtinių Valstijų pasipiktinimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pripažinimo pilietinės visuomenės grupė, vadinama Tarptautiniu palestiniečių teisingumo centru, sėkmingai pateikė peticiją dėl vėliavos Toronte iškėlimo, pavadindama tai „simboliniu solidarumo demonstravimu“.

Toronto savivaldybė pranešė, kad patvirtino prašymą, nes, Otavai pripažinus „Palestinos valstybę 2025-ųjų rugsėjo 21-ąją“, vėliava dabar atitinka reikalavimus. 

Miesto atstovas pranešė, kad vėliava bus nuleista vėliau pirmadienį.

Buvo daug bandymų sustabdyti ceremoniją.

Toronto miesto tarybos narys Jamesas Pasternakaspraėjusią savaitę pareiškė, kad paragino miestą „atšaukti prieštaringą ir nepagrįstą sprendimą“ leisti iškelti vėliavą.

Žymi žydų teisių gynimo grupė „B'nai Brith“ perspėjo, kad miesto sprendimas, kad „netyčia skatinti susiskaldymą ir įtampą“.

Toronto centre vykusiame renginyje dalyvavo šimtai žmonių, įskaitant pavienius Izraelį palaikančius protestuotojus. 

Policija naujienų agentūrai AFP pranešė sulaikiusi vieną asmenį dėl užpuolimo, tačiau nepateikė informacijos apie kaltinamąjį.

Į viršų