  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per Rusijos išpuolius Ukrainoje žuvo šeši žmonės, tarp jų – 2 vaikai

2025-11-02 10:48
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-02 10:48

Per Rusijos naktį į sekmadienį surengtą dronų ir raketų atakų bangą žuvo šeši žmonės, įskaitant du vaikus, o dešimtims tūkstančių žmonių buvo nutrauktas elektros tiekimas, pranešė pareigūnai.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)

0

„Rusijos pajėgos surengė atakas Dnipropetrovsko ir Odesos srityse. Žuvo šeši žmonės, tarp jų du vaikai“, – platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos generalinės prokuratūros biuras.

Taip pat dėl Rusijos puolimo pietinėje Zaporižios srityje beveik 58 tūkst. namų ūkių liko be elektros, sakė regiono gubernatorius Ivanas Fedorovas.

