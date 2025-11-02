Per Rusijos išpuolius Ukrainoje žuvo šeši žmonės, tarp jų – 2 vaikai

„Rusijos pajėgos surengė atakas Dnipropetrovsko ir Odesos srityse. Žuvo šeši žmonės, tarp jų du vaikai“, – platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos generalinės prokuratūros biuras.
Taip pat dėl Rusijos puolimo pietinėje Zaporižios srityje beveik 58 tūkst. namų ūkių liko be elektros, sakė regiono gubernatorius Ivanas Fedorovas.
