Per plauką nuo nelaimės: iš lėktuvo variklio išsiveržė dūmai ir liepsnos

Federalinė aviacijos administracija savo pareiškime nurodė, kad oro linijų bendrovės skrydis Nr. 55 išskrido iš Bostono Logano tarptautinio oro uosto, bet sustabdė kilimą dėl „variklio problemų“ maždaug 18:25 val. antradienį.
„NBC News“ patvirtintas vaizdo įrašas socialiniuose tinkluose rodo, kaip „Airbus A330-300“ pradeda greitėti, kol jo 2-ajame variklyje matomas degimas, kuris trumpam išspjauna liepsnas ir išmeta sprogstamąjį garsą.
Vaizdo įraše matyti, kaip už lėktuvo išsiveržia dūmų kamuolys.
Po to lėktuvas sulėtėjo, o galiausiai visiškai sustojo. Incidento metu lėktuvas nebuvo pakilęs, o jo visi ratai buvo ant žemės.
„Buvome maždaug kilimo tako pusiaukelėje, kai staiga pasigirdo sprogimo garsas ir stiprus smūgis, dėl to lėktuvas staigiai šoktelėjo į priekį, – „NBC News“ pasakojo keleivė Molly. – Jaučiau, kaip lėktuvas stabdo, tada pradėjo slysti kilimo taku, kol visiškai sustojo.“
Apie sužeistuosius nepranešta. Galiausiai lėktuvas buvo patrauktas nuo kilimo tako.
Skrydžių sekimo svetainė „FlightAware“ antradienio vakarą parodė, kad skrydis iš Bostono Logano vėl išvyko prieš 23 val. ir skrido į Ciurichą.
Nebuvo aišku, ar buvo naudojamas kitas lėktuvas, ar tas, kuris buvo įtrauktas į Bostono incidentus, buvo laikomas saugiu ir tinkamu skraidyti.
