Per pirmąją kelionę į užsienį popiežius Leonas lankysis Turkijoje ir Libane

Per vizitą Turkijoje lapkričio 27–30 d. „bus surengta piligriminė kelionė į Izniką, skirta 1700-osioms Nikėjos Pirmojo susirinkimo metinėms“ paminėti, pranešė Vatikanas ir pridūrė, kad kelionė į Libaną vyks lapkričio 30–gruodžio 2 dienomis.
Tai bus pirmoji JAV gimusio pontifiko kelionė į užsienį nuo tada, kai gegužę jis tapo pasaulio katalikų vadovu.
Imperatoriaus Konstantino 325 m. sušauktas Nikėjos susirinkimas buvo svarbus įvykis Bažnyčios istorijoje – pirmasis, subūręs krikščionių vyskupus iš visos Romos imperijos ir padėjęs pamatus Nikėjos tikėjimo išpažinimui, kuriuo buvo siekiama atmesti kai kurias vadinamąsias erezijas. Tikėjimo išpažinimas patvirtino, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse – Tėvas, Sūnus Jėzus ir Šventoji Dvasia. Tai – kertinė doktrina daugumai krikščioniškų konfesijų.
Pastarąjį kartą daugiakonfesiniame Libane apsilankęs popiežius buvo Benediktas XVI, jis ten viešėjo 2012 m. rugsėjį.
Leono XIV pirmtakas popiežius Pranciškus lankėsi Turkijoje 2014 m. ir tikėjosi sugrįžti šiemet minint Nikėjos susirinkimo metines, bet dėl prastos sveikatos atšaukė kelionę, o balandžio 21 d. mirė, būdamas 88 metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!