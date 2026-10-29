Pavogti 750 tūkstančių gyventojų duomenys: Moldova patyrė masinę kibernetinę ataką

Kibernetinis išpuolis įvykdytas spalio 19–23 dienomis, skelbia Moldovos elektroninės valdžios agentūra (AGE).
Agentūros duomenimis, bandant neteisėtai pasisavinti asmens duomenis, taikytasi į maždaug 1 mln. asmens kodų, o apie 750 tūkst. duomenų rinkinių buvo išgauta.
„Prezidentė Maia Sandu (Maja Sandu) artimiausiomis dienomis sušaukė Nacionalinio saugumo tarybos posėdį; jame bus įvertintas šis išpuolis ir nustatytos tinkamos atsako priemonės“, – teigiama prezidentūros pranešime.
Moldovoje iš viso gyvena apie 2,4 mln. žmonių.
„Tai platesnio masto kampanija“
Kiek anksčiau trečiadienį vykusiame vyriausybės posėdyje ministras pirmininkas Vasile Tofanas pareiškė, jog yra „požymių, kad tai platesnio masto kampanija, kurioje dalyvauja užsienio valstybių subjektai“.
„Atsakingos institucijos atlieka tyrimą, be kita ko, aiškinasi ir jų vaidmenį pastarajame incidente“, – sakė jis, nenurodydamas, kokios šalys įtariamos.
Pasak V. Tofano, AGE direktorė Nicoleta Colomeet atleista iš pareigų, o pačios institucijos paprašyta didesnį dėmesį skirti skaitmeninių paslaugų saugumui.
AGE teigimu, kibernetinio išpuolio metu nutekinti vardai, gimimo datos, draudimo būklė, sveikatos informacija bei finansiniai duomenys, įskaitant IBAN numerius.
„Didžiausią pavojų kelia tai, kad šie duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui ir manipuliacijoms internete“, – pažymėjo agentūra.
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