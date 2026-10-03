Apie tai rašo „The Kyiv Independent“.
Maia Sandu: Rusijai atakuojant Ukrainą, Moldovoje sprogo 5 raketos ir dronai
„(Rusijos) karas pavojingai pasiekia Moldovą, – smerkdama ataką socialiniame tinkle „X“ rašė M. Sandu. – Maskva kelia pavojų gyvybėms visoje Europoje ir privalo būti sustabdyta.“
Moldovos gynybos ministerija nurodė, kad šeštadienio rytą užfiksavo kelis bepiločius netoli Aneni Nojaus, Štefan Vodės, Tudoros ir Keušenio.
Vėliau ministerija pranešė apie sprogimus netoli Krokmazo, Štefan Vodės, Delakeu, Puhečenio, Aneni Nojaus, Bozienio ir Hinčeščio kaimų, taip pat Dubovkoje, Konstantinovkoje ir Keušenyje.
Apie nukentėjusiuosius ar žalą nepranešta, o įvykių tirti išsiųstos policijos ir kariuomenės pajėgos.
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