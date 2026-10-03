Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Moldovoje sprogo 5 raketos ir dronai

2026-10-03 15:19 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-03 15:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Moldovos oro erdvę per vėliausią Rusijos naktinę ataką prieš Ukrainą pažeidė ir šalies teritorijoje sprogo penki Rusijos oro atakų ginklai, įskaitant raketas „Banderol“ ir dronus, šeštadienį pranešė Moldovos prezidentė Maia Sandu.

Moldovos prezidentė Maia Sandu (EPA-ELTA nuotr.) (nuotr. Elta)
GALERIJA (9)

Moldovos oro erdvę per vėliausią Rusijos naktinę ataką prieš Ukrainą pažeidė ir šalies teritorijoje sprogo penki Rusijos oro atakų ginklai, įskaitant raketas „Banderol“ ir dronus, šeštadienį pranešė Moldovos prezidentė Maia Sandu.

REKLAMA
0

Apie tai rašo „The Kyiv Independent“.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Maia Sandu: Rusijai atakuojant Ukrainą, Moldovoje sprogo 5 raketos ir dronai

„(Rusijos) karas pavojingai pasiekia Moldovą, – smerkdama ataką socialiniame tinkle „X“ rašė M. Sandu. – Maskva kelia pavojų gyvybėms visoje Europoje ir privalo būti sustabdyta.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moldovos gynybos ministerija nurodė, kad šeštadienio rytą užfiksavo kelis bepiločius netoli Aneni Nojaus, Štefan Vodės, Tudoros ir Keušenio.

Vėliau ministerija pranešė apie sprogimus netoli Krokmazo, Štefan Vodės, Delakeu, Puhečenio, Aneni Nojaus, Bozienio ir Hinčeščio kaimų, taip pat Dubovkoje, Konstantinovkoje ir Keušenyje.

Apie nukentėjusiuosius ar žalą nepranešta, o įvykių tirti išsiųstos policijos ir kariuomenės pajėgos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų