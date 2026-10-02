Aliarmas Kišiniovo oro uoste: evakuoti keleiviai ir darbuotojai

Kaip praneša „Ukrinform“, remdamasis „NewsMaker“, informaciją patvirtino pasienio policija ir oro uosto spaudos tarnyba.
Įvykio vietoje dirba specializuoti Moldovos vidaus reikalų ministerijos padaliniai.
Gali keistis skrydžių tvarkaraštis
Keleivių registracija laikinai sustabdyta, todėl galimi skrydžių tvarkaraščio pakeitimai.
Keleiviams, kurių skrydžiai numatyti šiandien, rekomenduojama tikrinti savo skrydžio statusą oro uosto internetinėje švieslentėje.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugsėjo 30 dieną Moldovos teritorijoje sprogo Rusijos dronas, kurį Rusija buvo paleidusi Ukrainos link.
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