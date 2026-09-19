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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Moldova įtaria, kad dėl jos oro erdvės pažeidimo kaltas dronas

2026-09-19 17:48 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-19 17:48
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Moldova šeštadienį pareiškė įtarianti, kad dėl „nepriimtino“ šalies oro erdvės pažeidimo, per kurį diena anksčiau netoli sostinės Kišiniovo nugriaudėjo sprogimas, kaltas bepilotis orlaivis.

Moldovos prezidentė (nuotr. Elta)

Moldova šeštadienį pareiškė įtarianti, kad dėl „nepriimtino“ šalies oro erdvės pažeidimo, per kurį diena anksčiau netoli sostinės Kišiniovo nugriaudėjo sprogimas, kaltas bepilotis orlaivis.

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Šis incidentas, per kurį, kaip pranešama, žmonės nenukentėjo ir žala nebuvo padaryta, „yra nauja ir rimta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė“, sakoma Moldovos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

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Jame priduriama, kad „bet koks neteisėtas patekimas į Moldovos oro erdvę yra nepriimtinas ir šiurkščiai pažeidžia šalies suverenitetą“.

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Sprogimas įvyko penktadienį Kolonicoje, netoli Kišiniovo esančiame kaime. Policija socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė netoli sprogimo vietos radusi, kaip manoma, drono nuolaužų. 

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Institucijos nenurodė įtariamo drono kilmės. Tačiau pastaraisiais mėnesiais Rytų Europos šalyse vis dažniau pranešama apie dronų įskridimus, siejamus su 2022 m. Rusijos pradėtu karu Ukrainoje.

Moldovos pasienio policija pranešė, kad šeštadienį į šalies oro erdvę pietryčiuose įskrido keli neatpažinti skraidantys objektai, o vienas jų nukrito Ukrainos teritorijoje.

Praėjusią savaitę Moldova uždarė savo oro erdvę, kai buvo užfiksuotas iš Ukrainos įskridęs Rusijos dronas. Dėl šio incidento Kišiniove teko atidėti lėktuvo, skraidinusio Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, pakilimą.

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