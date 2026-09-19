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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dėl įtariamių dronų Liuksemburgo oro uoste sustabdyti skrydžiai

Atnaujinta 18.32 val.
2026-09-19 09:03 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-19 09:03
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Liuksemburgo institucijos pradėjo tyrimą dėl dronų skrydžių, kurie privertė laikinai sustabdyti pagrindinio šalies oro uosto darbą, šeštadienį pranešė ministras pirmininkas Lucas Friedenas.

Lėktuvas (nuotr. 123rf.com)

Liuksemburgo institucijos pradėjo tyrimą dėl dronų skrydžių, kurie privertė laikinai sustabdyti pagrindinio šalies oro uosto darbą, šeštadienį pranešė ministras pirmininkas Lucas Friedenas.

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Jis teigė, kad Liuksemburgas dėl šio incidento bendradarbiauja su NATO sąjungininkais, kurie vis garsiau perspėja dėl galimų hibridinių atakų iš Rusijos grėsmės.

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Jis sakė, kad „potencialiai didesnių dronų“ buvimas šalies oro erdvėje buvo pastebėtas „pastarąsias kelias dienas“, tačiau dar per anksti pasakyti, iš kur jie atskrido.

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„Šiuo metu analizuojame situaciją“, – per televiziją transliuotoje spaudos konferencijoje sakė premjeras.

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Liuksemburgo oro uosto darbas buvo trumpam sustabdytas naktį į šeštadienį, kai buvo užfiksuota, kad netoli ir virš oro uosto be leidimo skraido dronai.

Oro uostas pranešė, kad šis žingsnis buvo „atsargumo priemonė siekiant užtikrinti keleivių, oro linijų įgulų, oro uosto personalo ir orlaivių saugumą“.

Nacionalinės oro linijos „Luxair“ nurodė, kad dėl sustabdymo nukentėjo daugiau nei 1,8 tūkst. keleivių, o 17 atvykstančių skrydžių buvo nukreipta į kitus oro uostus, pavyzdžiui, Briuselio, Paryžiaus ir Frankfurto.

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„Luxair“ glaudžiai bendradarbiauja su Liuksemburgo oro uostu, atitinkamomis institucijomis ir savo operacijų partneriais, siekdama padėti nukentėjusiems keleiviams ir atkurti skrydžių tvarkaraštį“, – sakoma oro linijų pranešime.

Veikla atnaujinta šeštadienį, tačiau tikimasi tolesnių sutrikimų ir grandininės reakcijos, priduriama jame.

„Tai nauja Liuksemburgui, bet tai nėra visiškai nauja mūsų kaimyninėms šalims“, – apie pastebėtus dronus kalbėjo L. Friedenas po neeilinio susitikimo su Liuksemburgo gynybos ir vidaus reikalų ministrais.

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Nuo 2022 metų, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Kyjivo sąjungininkai Europoje skambina pavojaus varpais dėl „hibridinių atakų“, susijusių su Rusija.

Šios atakos nesiekia atviro karo slenksčio, tačiau apima dronų skrydžius netoli jautrių objektų, oro erdvės pažeidimus ir kibernetines atakas.

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Dronų įsibrovimai daugiausia paveikė valstybes NATO rytiniame flange. Tačiau praėjusiais metais be leidimo bepiločiai orlaiviai taip pat buvo pastebėti skraidantys virš jautrių vietų Belgijoje ir Danijoje.

Šiais metais Vokietijos oro uoste buvo aptiktas sprogmenų prikrautas dronas; dėl šio incidento Berlynas apkaltino Maskvą.

„Užtikrinsime, kad kartu su partneriais galėtume išlaikyti savo gyventojų saugumą“, – sakė L. Friedenas.

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