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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai smogė pasienio punktui prie Moldovos ir Ukrainos sienos: sužeistas pareigūnas

2026-10-05 12:14 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-05 12:14
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Rusai pirmadienį smogė tarptautiniam pasienio punktui prie Ukrainos ir Moldovos sienos Odesos srityje, buvo sužeistas Moldovos pasienio pareigūnas, skelbia UNIAN.

Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (10)

Rusai pirmadienį smogė tarptautiniam pasienio punktui prie Ukrainos ir Moldovos sienos Odesos srityje, buvo sužeistas Moldovos pasienio pareigūnas, skelbia UNIAN.

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Smūgis suduotas apie 09:38. Netoli pasienio punkto „Palanka“ nukrito sviedinys.

„Pataikęs į žemę, jis atšoko ir pataikė į maršrutinį autobusą, kuris stovėjo šalia užtvaros. Dėl šio incidento buvo sustabdyta pasienio punkto „Palanka“ (Moldova) – „Majakų – Udobnoje“ (Ukraina) veikla“, – teigiama Moldovos policijos pranešime.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Sužeistas pasienio pareigūnas

Preliminariais duomenimis, sviedinys apgadino autobusą ir kontrolės kabiną. Vienas pasienio policijos pareigūnas patyrė lengvus sužalojimus, kitų nukentėjusiųjų užfiksuota nebuvo.

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„Pasienio policija kartu su Muitinės tarnyba nuolat stebi situaciją, imasi būtinų priemonių jai suvaldyti ir palaiko ryšį su kompetentingomis Ukrainos institucijomis“, – cituojama Moldovos policija.

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Piliečiai raginami susilaikyti nuo kelionių į šį rajoną. Jei netoli sienos pasigirstų dronams būdingi garsai ar sprogimai, žmonės prašomi išlaikyti ramybę, pasitraukti į saugią vietą patalpose ir sekti tik oficialių institucijų teikiamą informaciją.

Piliečiai taip pat raginami nesiartinti prie nuolaužų, šaudmenų ar kitų neaiškių objektų ir apie juos pranešti tranyboms.

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