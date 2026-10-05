Rusai smogė pasienio punktui prie Moldovos ir Ukrainos sienos: sužeistas pareigūnas

Smūgis suduotas apie 09:38. Netoli pasienio punkto „Palanka“ nukrito sviedinys.
„Pataikęs į žemę, jis atšoko ir pataikė į maršrutinį autobusą, kuris stovėjo šalia užtvaros. Dėl šio incidento buvo sustabdyta pasienio punkto „Palanka“ (Moldova) – „Majakų – Udobnoje“ (Ukraina) veikla“, – teigiama Moldovos policijos pranešime.
Sužeistas pasienio pareigūnas
Preliminariais duomenimis, sviedinys apgadino autobusą ir kontrolės kabiną. Vienas pasienio policijos pareigūnas patyrė lengvus sužalojimus, kitų nukentėjusiųjų užfiksuota nebuvo.
„Pasienio policija kartu su Muitinės tarnyba nuolat stebi situaciją, imasi būtinų priemonių jai suvaldyti ir palaiko ryšį su kompetentingomis Ukrainos institucijomis“, – cituojama Moldovos policija.
Piliečiai raginami susilaikyti nuo kelionių į šį rajoną. Jei netoli sienos pasigirstų dronams būdingi garsai ar sprogimai, žmonės prašomi išlaikyti ramybę, pasitraukti į saugią vietą patalpose ir sekti tik oficialių institucijų teikiamą informaciją.
Piliečiai taip pat raginami nesiartinti prie nuolaužų, šaudmenų ar kitų neaiškių objektų ir apie juos pranešti tranyboms.
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