Patikrino keto dietą su žiurkėmis: tokia mityba paveikė jų širdis

Neseniai atlikus tyrimą su žiurkėmis, mokslininkai atskleidė, kad keto dietos daro didžiulį poveikį žmonių širdims. Rezultatai parodė, kad daug riebalų turinti dieta pakeitė žiurkių širdis, sumažindama mitochondrijų gamybą ir palikdama randus audinyje. Jų darbas buvo paskelbtas žurnale „Signal Transduction and Targeted Therapy“.

Neigiamai veikia širdį

Ketogeninių dietų pagrindas yra kūno įvedimas į ketozės būseną vartojant daugiausia riebalus. Ketozė yra normalus metabolinis atsakas, kuris prasideda, kai organizme nėra pakankamai gliukozės, kad būtų užtikrintas pakankamas energijos kiekis. Kepenys pradeda versti riebalų molekules ketonais, kurie išsiskiria į kraują ir yra naudojami kaip alternatyvus energijos šaltinis.

Kadangi šis procesas sunaudoja riebalų molekules ir sumažina gliukozės bei insulino kiekį kraujyje, dieta tapo populiari tarp žmonių, ieškančių būdų, kaip numesti svorį. Mokslininkai vis dar nesutaria, ar ketogeninės dietos yra saugios ir veiksmingos siekiant ilgalaikių svorio numetimo tikslų. Daugelis prisiekia pasiekta sėkme, o kiti ginčija tai kaip alternatyvą tradiciniams svorio metimo metodams.

Naujausiame tyrime, bendradarbiaudami su Šanchajaus Fudano universitetu ir Sičuano universitetu (Čengdu), mokslininkai gilinosi į ląstelinį ketozės poveikį širdžiai. Gausiausias ketonas, susidaręs ketozės metu, yra β-OHB (70 proc. visų ketonų) ir manoma, kad jis turi daugybę antrinių privalumų imuninei sistemai. Tačiau tyrimai parodė, kad padidėjęs β-OHB ketonas yra susijęs su prastesne širdies sveikata, kartu su įvairiais kitais ryšiais tarp ketozės ir mirtingumo.

Atliko tyrimą su žiurkėmis

Tyrime dalyvavo trys šešių žiurkių grupės, kurios keturis mėnesius buvo maitinamos remiantis ketogenine dieta, įprasta dieta arba dieta su ribotu kalorijų kiekiu. Po keturių mėnesių buvo analizuojamos žiurkių širdys, kad būtų galima nustatyti ląstelinius pokyčius. Ketogeninėje grupėje žiurkėse rastas padidėjęs ketono β-OHB kiekis ir dėl to aktyvavosi genas Sirt7, kuris slopina mitochondrijų biogenezę. Be to, kai ši trajektorija buvo paversta žmogaus kultivuotomis ląstelėmis, tai paskatino širdies ląstelių apoptozę (ląstelių mirtį) ir fibrozę (randus).

Šie rezultatai nepateikia aiškių įrodymų, kad ketogeninės dietos kenkia žmogaus širdžiai, nei kad visos ketogeninės dietos turėtų būti nutrauktos. Buvo naudojami ląsteliniai ir gyvūnų modeliai, o duomenų apie ilgalaikį ketozės poveikį žmogaus organams nėra, todėl reikėtų atlikti išsamesnius bandymus ir klinikinius tyrimus.

Tačiau tai pabrėžia tyrimo būdą, kurio reikėtų laikytis, kad būtų užtikrintas ketogeninių dietų saugumas, naudojant jas kaip svorio metimo priemonę. Autoriai ragina atlikti tolesnius, ilgesnį laikotarpį apimančius bandymus, o iki tol siūloma vengti ketogeninių dietų svorio metimui, nebent to reikalauja sveikatos būklė.