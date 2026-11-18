T. Standage'as išskyrė šias pagrindines 2027 metų kryptis:
- Prieš rinkimus vykstančią kovą JAV ir likęs Donaldo Trumpo, kaip „šlubosios anties“, kadencijos laikotarpis. Žurnalistas daro prielaidą, kad JAV prezidentas gali pasirodyti kaip „piktas paukštis“, ypač užsienio politikoje, imdamasi kokios nors karinės avantiūros.
- Irano klausimo nesprendimas. Kartu karas Irane jau lėmė, kad pasitikėjimas JAV yra pakirstas, regioninės politikos veidas keičiasi, o pačiame Irane režimas stiprina savo valdžios pozicijas.
- Tolesnė klimato kaita. 2027 metai taps dar vienais karščiausiais metais per visą stebėjimų istoriją.
- Dirbtinio intelekto modelių plėtra. Dirbtinis intelektas taps pagrindine varomąja jėga visai bangai kibernetinių atakų.
- Kraštutinių dešiniųjų stiprėjimas Europoje. Prancūzijoje Marine Le Pen turi gerus šansus laimėti prezidento rinkimus, o tai „gali pristabdyti prancūzų ir vokiečių variklio, varančio į priekį Europos Sąjungą, darbą“.
- Kinijos užpuolimo prieš Taivaną grėsmė.
- Kosminių programų tęsinys. Kosminiai skrydžiai pigs, o tai gali nutiesti kelią privačių kosminių stočių kūrimui ir duomenų apdorojimo centrų statybai orbitoje.
Specialioje priedo dalyje pateikta daug medžiagos apie ekonominės krizės grėsmę ir neigiamas dirbtinio intelekto plėtros pasekmes.
„Visose turtingose šalyse išlaidų biudžeto politika, dirbtinio intelekto bumo banga ir dėl energijos išteklių kainų kilimo atsinaujinusi infliacija lems valstybės skolinimosi didėjimą. Palūkanų normų augimas spaus įmones ir namų ūkius. Taip tęstis amžinai negali. Kažkur kažkas privalo sugriūti“, – prognozuoja leidinys.
Remiantis jo lūkesčiais, dirbtinio intelekto plėtra padidins įvairiapuses rizikas pasauliui, įskaitant grėsmę biržų krachui dėl šiuo metu pervertintų dirbtinio intelekto bendrovių akcijų kursų korekcijos.
„Griūties tikimybė augs, nes dirbtinio intelekto srityje veikiančios įmonės imsis vis daugiau skolų, sudarydamos sudėtingus ir neskaidrius sandorius. Kad ir kas dėsis rinkose, tobulesni dirbtinio intelekto modeliai taps varomąja jėga visai bangai kibernetinių atakų. Įmonės ir valdžios institucijos nerimaus dėl politinių rizikų, kylančių dirbtinio intelekto tiekimo grandinėms. Visgi nuogąstavimai dėl darbo vietų praradimo arba duomenų centrų suvartojamos energijos ir vandens kiekio nėra pagrįsti duomenimis. Neigiama reakcija atspindi baimes dėl tariamų, o ne realių pasekmių“, – teigiama medžiagoje.
Modern life can feel like being in a sci-fi story—all that is missing is the aliens. They probably won’t appear in 2027. Here are ten other things to watch out for https://t.co/xKBryc4hSW Illustration: Cleon Peterson https://t.co/bnV12C0ZOX— The Economist (@TheEconomist) November 17, 2026
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