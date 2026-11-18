Gatvės atkarpa nuo L. Asanavičiūtės g. 8 iki sankryžos su Sietyno gatve numatoma uždaryti nuo trečiadienio 20 val. iki ketvirtadienio 6 val. ryto.
Tęsiant paviršinių nuotakų tinklo rekonstrukciją, naktį numatoma įrengti viršutinį asfalto sluoksnį daugiau nei pusėje gatvės važiuojamosios dalies pločio. Ketvirtadienio rytą eismas bus atnaujintas išasfaltuota gatvės dalimi.
Ketvirtadienį dieną planuojama asfaltuoti likusią važiuojamosios dalies dalį. Užbaigus darbus, eismas L. Asanavičiūtės gatve vyks be apribojimų.
Vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones ir vadovautis laikinaisiais kelio ženklais.
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