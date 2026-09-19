Išrinko mandagiausius turistus pasaulyje: viena tauta kaip reikiant nustebino

Geros manieros keliaujant gali būti labai svarbios, o, kaip rodo nauja apklausa, kai kurių šalių turistai šioje srityje išsiskiria itin stipriai.
Japonijos keliautojai buvo pripažinti mandagiausiais turistais pasaulyje, po jų rikiuojasi norvegai ir šveicarai.
Tuo metu kitų šalių turistai pirmavo pagal dosnumą paliekant arbatpinigių, išlaidas kelionėse, nuotykių troškimą ir meilę vietiniam maistui.
Afrikos safarius siūlanti internetinė platforma „SafariBookings.com“ atliko apklausą, kurioje dalyvavo 192 kelionių organizatoriai.
Jiems buvo užduoti penki klausimai: kurios šalies turistai yra mandagiausi? Kurie palieka geriausius arbatpinigius? Kurie keliaudami išleidžia daugiausia pinigų? Kurie yra aktyviausi ir labiausiai linkę į nuotykius? Kurie labiausiai domisi maistu?
Rezultatai pateikė nemažai įdomių staigmenų.
Mandagiausi turistai
Japonai užėmė pirmąją vietą pasaulio mandagiausių turistų reitinge – juos paminėjo 21,1 proc. apklaustų kelionių organizatorių.
Po jų rikiavosi turistai iš Norvegijos ir Šveicarijos, surinkę atitinkamai 10,6 proc. ir 10,4 proc. balsų. Toliau sekė kanadiečiai ir amerikiečiai.
Paskutinėje sąrašo vietoje atsidūrė italų turistai – tik 1,3 proc. apklausos dalyvių juos įvardijo kaip mandagiausius pasaulyje.
Vis dėlto apklausti kelionių organizatoriai apskritai gerai atsiliepė apie europiečius.
Vienas Zanzibare veikiančios „Imara Tours“ atstovas teigė, kad daugelis svečių iš Europos labai domisi laukinių gyvūnų elgesiu ir dažnai užduoda išsamių klausimų apie gyvūnus bei gamtos apsaugą.
Pasak jo, toks smalsumas keliones po laukinę gamtą daro gerokai įdomesnes.
Dosniausi arbatpinigių dalintojai ir daugiausia išleidžiantys turistai
JAV garsėja prieštaringai vertinama arbatpinigių kultūra, todėl pernelyg nestebina tai, kad amerikiečiai buvo pripažinti dosniausiai arbatpinigius paliekančiais turistais.
Juos paminėjo net 29,5 proc. kelionių organizatorių – gerokai daugiau nei bet kurios kitos šalies turistus.
Neblogai pasirodė ir turistai iš Vokietijos, Kanados bei Šveicarijos. Jie surinko atitinkamai 13,1 proc., 10 proc. ir 8,6 proc. balsų.
Kalbant apie daugiausia kelionėse išleidžiančius turistus, amerikiečiai taip pat užėmė pirmąją vietą. Jie surinko 24 proc. balsų.
Po jų rikiavosi vokiečiai ir kanadiečiai – abi grupės surinko po 12,8 proc.
Nuotykingiausi turistai ir didžiausi maisto mėgėjai
Nuotykingiausių turistų reitingo pirmąsias tris vietas užėmė keliautojai iš Europos šalių.
Labiausiai nuotykių ieškančiais turistais buvo pripažinti vokiečiai – jie surinko 21,1 proc. balsų. Antroje vietoje atsidūrė prancūzai su 17,8 proc., o trečioje – olandai, surinkę 11 proc.
Kitame reitingo gale britai ir indai surinko vos po 4,5 proc., o ispanai – 4,3 proc. Tai gali reikšti, kad šių šalių keliautojai per atostogas šiek tiek dažniau renkasi ramesnį poilsį.
Tuo metu į penketuką turistų, kurie keliauja pirmiausia dėl maisto, daugiausia pateko Azijos šalių atstovai.
Pirmąją vietą užėmė indai, antrąją – japonai, o ketvirtąją – kinai.
Trečioje vietoje atsidūrė prancūzai, surinkę 12,4 proc. balsų, o penktoje – olandai su 7,7 proc. Jie vos 0,1 procentinio punkto aplenkė šeštoje vietoje likusius italus.
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