Išgirdus, kam ryžosi 78-erių alytiškis, išsižioja ne vienas: kiti apie tai tik svajoja

Kelionės V. Tamošaičiui niekada nebuvo svetimos. Jis prisipažįsta visuomet mėgęs pažinti naujas šalis ir kultūras. „Kelionės man yra pasaulio pažinimas“, – teigia Vytautas.
Anksčiau jis kartu su žmona kelionėms dažniausiai rinkdavosi prancūzakalbes šalis. Vis dėlto ilgainiui kelionių horizontus panoro praplėsti. Išėjęs į užtarnautą poilsį, būdamas septyniasdešimties, Vytautas nusprendė išmokti anglų kalbą.
Šis sprendimas nebuvo atsitiktinis – jis norėjo ne tik praplėsti savo akiratį, bet ir įgyti daugiau savarankiškumo keliaudamas po šalis, kuriose nekalbama prancūziškai, rašoma Alytaus miesto savivaldybės pranešime.
Į kelionę aplink pasaulį tik su 8 kg kuprine
Idėja apkeliauti pasaulį Vytautui Tamošaičiui kilo daugiau nei prieš dvejus metus. Tuomet jis populiarioje pigių kelionių, paskutinės minutės pasiūlymų, skrydžių ir viešbučių nuolaidų paieškos platformoje „Kelionių piratai“ (angl. TravelPirates) aptiko įdomų pasiūlymą.
„Ten buvo sudarytas maršrutas ir nurodyta kelionės kaina – apie 1 500 Eur. Šis pasiūlymas mane labai sudomino. Kartą draugų vakarėlyje išsišnekėjome apie tai, ką kiekvienas norėtų artimiausiu metu pasiekti ar nuveikti. Aš pasakiau, kad norėčiau apkeliauti pasaulį, tačiau tai, ką buvau sumanęs, įgyvendinti pavyko tik šiais metais“, – prisimena Vytautas.
Šiemet jis vėl sulaukė „Kelionių piratų“ pasiūlymo. „Jį gavau gegužę. Sudarytas kelionės maršrutas buvo būtent toks, kokiu dabar ir keliavau. Reikėjo tik pakoreguoti skrydžius ir paieškoti palankesnių kainų“, – pasakoja keliautojas.
Galiausiai Vytautas susidėliojo kelionės aplink pasaulį maršrutą, nusipirko kelionės bilietus ir tik tada šeimai pranešė apie savo ketinimą leistis į įspūdingą nuotykį.. „Artimieji į mano norą keliauti aplink pasaulį reagavo normaliai. Jie žinojo, kad tai, kas pažadėta, turi būti padaryta“, – šypsosi Vytautas.
Visiems skrydžiams Vytautui prireikė apie 1 800 Eur. Tai nebuvo visos kelionės išlaidos, tačiau nakvynei pavyko gerokai sutaupyti.
Vytautas su žmona jau seniai naudojasi namų mainų programa „HomeExchange“, todėl daugelyje šalių galėjo apsistoti pas pažįstamus ar kitus programos dalyvius. Tik Japonijoje kelias naktis teko praleisti viešbučiuose.
Suradus nakvynės vietas Vytautui dar reikėjo gauti vizas ar leidimus, kurie buvo būtini keliaujant į tam tikras šalis.
Didžiausiu kelionės iššūkiu tapo skrydis be lagamino. Vytautas aplink pasaulį keliavo su kuprine, kurioje sudėti asmeniniai daiktai galėjo sverti ne daugiau kaip 8 kg. Keliautojas į kuprinę be drabužių įsidėjo būtinas asmens priežiūros priemones ir vaistus. Ruošdamasis kelionei Vytautas netruko pasitelkti ir šiuolaikines technologijas. Kokius drabužius pasiimti į skirtingo klimato šalis, jis patarimo paklausė dirbtinio intelekto. Šis, atsižvelgiant į kiekvienos šalies orus ir klimato sąlygas, padėjo sudaryti drabužių sąrašą.
„Dirbtinis intelektas man nurodė, kurioje šalyje prireiks trumpų kelnių ir marškinėlių, o kur geriau rinktis ne medvilninius, bet sintetinius marškinėlius. Visuomet maniau, kad keliaujant į šiltuosius kraštus būtina turėti medvilninių marškinėlių, tačiau pasirodo, kad geriau rinktis sintetinius, nes medvilnė džiūsta gerokai ilgiau“, – pasakoja keliautojas.
Nuo Madrido iki San Francisko
Vytauto kelionė prasidėjo Kauno oro uoste – iš čia jis išskrido į Madridą (Ispanija). Ispanijos sostinėje keliautojas apsistojo pas šeimą, su kuria jau buvo spėjęs susidraugauti – dar prieš jo išvykimą ispanai viešėjo Vytauto namuose Alytuje.
„Mes su jais labai susidraugavome, todėl jie mane pasitiko Madrido oro uoste“, – džiaugiasi naujais draugais Vytautas.
Ispanijos sostinėje jis praleido šešias dienas, o vėliau leidosi į maždaug 10 tūkst. kilometrų skrydį Mauricijaus link.
Viešėdamas šioje Afrikos žemynui priklausančių šalių valstybėje jis išsinuomojo automobilį ir pirmą kartą gyvenime važinėjo kaire kelio puse. Po savaitę trukusios viešnagės Mauricijuje keliautojas per Mumbajų (Indija) skrido į Bankoką (Tailandas). Bankoke pasiliko vienai nakčiai, o vėliau keliavo į kitą Tailando miestą – Puketą.
Iš Puketo Vytautas grįžo į Bankoką, o iš ten skrido į Tokijų (Japonija). Šiame kelionės etape netrūko ir iššūkių. Dar viešint Pukete, keliautoją užklupo stiprus kosulys. Vytautas gydėsi vaistais , kuiuos vežėsi iš Lietuvos ir tailandietiškais vaistais, tačiau labiausiai jam reikėjo inhaliatoriaus, kurio su savimi neturėjo. Tailande jo įsigyti nepavyko, nes vaistinėje buvo reikalaujama gydytojo recepto.
Atskridęs į Japoniją vyras tikėjosi šią problemą išspręsti, tačiau ir ten susidurta su sunkumais – nepavyko nei patekti pas gydytoją, nei įsigyti reikiamo inhaliatoriaus. Galiausiai jį Vytautas nusipirko tik Havajuose.
Po viešnagės Japonijoje sekė Havajai. Čia keliautojas, nors ir sirgdamas, užkopė į Diamond Head kraterio viršūnę. „Ji nebuvo labai aukšta, tačiau sergant tai padaryti buvo sunkiau. Vienoje vietoje reikėjo pereiti per tunelį, kuriame švietė vos viena kita lemputė, o prasilenkti su praeiviais buvo sunku – ėmė trūkti oro, tačiau koks geras jausmas, kai pasieki tikslą“, – prisimena Vytautas.
Iš Havajų vyras keliavo į San Franciską (JAV). Tai buvo paskutinė stotelė prieš grįžtant namo.
V. Tamošaičio kelionė aplink pasaulį truko 39 dienas. „Paskutines dvi dienas būdamas San Franciske pajutau, kad jau laikas grįžti namo, o beskrisdamas Lietuvos link prisiminiau cepelinus, tačiau iki šiol jų taip ir nesuvalgiau. Matyt, tai buvo spontaniškas noras“, – šypsosi Vytautas.
Paklaustas, kuri šalis ar miestas kelionės aplink pasaulį metu jam paliko didžiausią įspūdį, keliautojas nė vieno neišskyrė. Pasak jo, kiekviena aplankyta vieta turi savito žavesio.
„Kiekviena šalis turi kažką savo. Viena žavi gamta, kita – klimatu. Lengviau būtų įvertinti tas šalis, kuriose keliauti buvo sunkiau arba kurios kažkuo nustebino. Pavyzdžiui, dėl laiko juostų skirtumų. Tarkime, skrendant iš Tokijo į Havajus, išvyksti vakare, skrydis trunka apie aštuonias valandas, o atskrendi tos pačios dienos rytą“, – pasakoja Vytautas.
Žaidžia petankę (rutulinį) ir jau planuoja naujas keliones
Į Kauno oro uostą sugrįžusį Vytautą pasitiko artimieji ir žurnalistai, o anūkai pradžiugino spalvingų plakatu.
Vos parvykęs namo Vytautas labiausiai norėjo pailsėti, tačiau praėjus kelioms savaitėms jau vėl kuria naujus planus. Tiesa, šįkart tai nebus dar viena kelionė aplink pasaulį.
„Pasaulis yra per daug platus, kad norėtųsi sugrįžti į tą pačią vietą. Norisi keliauti ten, kur nesu buvęs“, – teigia Vytautas ir prisipažįsta – antrą kartą keliauti aplink pasaulį nesiryžtų. „Aišku, būtų galima pasirinkti kitą maršrutą, bet, ko gero, to daryti neverta, nes vienatvė yra vienatvė. Žinoma, bendrauji su artimaisiais internetu, tačiau tai neatstoja gyvo bendravimo“, – priduria keliautojas.
Tad dabar Vytauto ir jo žmonos planuose – kelionė į Maroką kartu su Ispanijoje gyvenančiais draugais, o gal į Floridą. Tiesa, kelionė greičiausiai įvyks kitąmet, o kol kas Vytautas pasivaikščiodamas kiekvieną rytą keliauja prie Didžiosios Dailidės ežerėlio ir su draugais miklina ranką–žaidžia petankę (rutulinį).
Šaltinis: Alytaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyrius
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