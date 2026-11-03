Beveik 30 kartų Turkijoje atostogavusi Jovita išdavė viešbučius-perlus: pasijausite lyg tikri turtuoliai

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Jovitą, kad ji pasidalintų savo įspūdžiais iš Turkijos ir priežastimi, kodėl ji vis į ten sugrįžta. Moteris skaitytojams pateikė pačių geriausių ištyrinėtų Turkijos viešbučių pavyzdžių, o taip pat atskleidė, kokie kainų pokyčiai ten jų laukia.
Ji taip pat dalijasi savo kuriamu turiniu apie keliones „Kelionių besotės“ puslapiuose „Facebook“ ir „Instagram“.
Vizitų skaičius Turkijoje artėja prie 30-ies
Jovita – itin nuotaikinga asmenybė, kurios varomoji jėga gyvenime yra kelionės. Ji pasakojo, kad šiuo metu draugai kompanijoje jau kartais iš jos juokiasi ir sako, kad ji ne kelionių besotė, o Turkijos besotė.
Tokią meilę Turkijai taip pat pastebėjo šalies turizmo skatinimo ir plėtros agentūra – jie žadėjo suteikti moteriai Turkijos ambasadorės titulą.
„Tiesą sakant, jau pamečiau vizitų į Turkiją skaičių! Tikrai daugiau nei 20 kartų, kažkada jau buvo 24, tad, tikėtina, jau artėju ir prie trisdešimties.
Vien šiemet Turkijoje lankiausi keturis kartus, o spalio 31-ąją su šeima išskridome penktąjį. Šįkart į naują, tik šiemet duris atvėrusį prabangų „Voyage Kundu“ viešbutį Antalijoje“, – sakė ji.
Jovita aiškino, kad įdomiausia dalis Turkijoje yra ta, kad net ir po tiek kelionių į šią šalį, kiekvienas vizitas jai pateikia staigmeną.
Pasak keliautojos, vieną kartą tai saulėlydis Stambule plaukiant jachta, kitą – Antalijos senamiesčio dvasia, kuri, anot pašnekovės, prilygsta net Italijos nuotaikai, trečią – nuostabus restoranas romantiškoje vietoje su išskirtine panorama.
„Yra vietų, kur mielai grįžčiau, pavyzdžiui, į tokias nematytas istorines vietas kaip senovinį Aspendos amfiteatrą, Žaliuosius Kanjonus“, – tikino ji.
Šiame viešbutyje ilsėjosi 4 kartus
Tęsdama savo pasakojimą Jovita pažymėjo, kad noras sugrįžti į šalį neretai priklauso nuo asmeninės patirties. Ji dalijosi, kad po pirmosios kelionės į Turkiją ten negrįžo daugybę metų, tačiau vieną dieną jos sesuo rekomendavo Lietuvos šeimų itin pamėgtą viešbutį.
Tai – „Güral Premier Tekirova“ viešbutis, kuris, anot pašnekovės, įsikūręs nuostabioje vietoje, kalnų apsuptyje, su daugybe pramogų vaikams ir suaugusiems, įspūdingais koncertais, teatralizuotais pasirodymais.
„Tas viešbutis – lyg koks atskiras miestelis, po kurio teritoriją gali vaikščioti ištisas valandas ar važinėtis elektriniu traukinuku. Būtent tada iš naujo atradome ir pamilome Turkiją – šalį, kurioje taip gera ilsėtis, mėgautis gyvenimu ir leisti laiką su šeima bei draugais.
Šiame viešbutyje ilsėjomės gal 4 kartus, kaskart su vis kita draugų kompanija. Gaila, kad pastaraisiais metais jo lygis kiek suprastėjo, nebeliko tokių įspūdingų vakarinių programų, kurios kadaise taip žavėjo ir vertė aikčioti“, – aiškino ji.
Vis tik iki šiol pašnekovė šį viešbutį mini kaip vieną mylimiausių vietų Turkijoje, labiausiai pabrėždama kalnų grožį.
Jovita dalijosi, kad ten yra ypatingas kalnas, kurio šlaite, žvelgiant iš jūros pusės, galima įžiūrėti širdies formą, tad, anot jos, atrodo tarsi pati gamta būtų palikusi meilės ženklą šiam kraštui.
„Kodėl Turkija? Daugelis žino, kad Turkija garsėja savo kainos ir kokybės santykiu. Norint Europoje gauti tokį lygį kaip Turkijoje, reiktų mokėti gerokai brangiau. Be to, Viduržemio jūra itin tinkama turintiems odos problemų.
Kadangi turiu atopinį dermatitą, ne viena dermatologė man rekomendavo gyventi Kalifornijoje arba mažiausiai du kartus per metus ilsėtis šiltuose kraštuose, o vasarą – kuo daugiau laiko leisti Lietuvos pajūryje. Tad turiu „legalią“ priežastį ilsėtis Turkijoje kuo dažniau“, – juokėsi keliautoja.
Įvardijo savo mylimiausią viešbutį
Prakalbus apie aukščiausio lygio viešbučus, kurie Jovitą nustebino teikiama prabanga ir grožiu, ji nurodė, kad atrasti tokį perlą pavyko.
„Kuo geresnius ir prabangesnius viešbučius išbandai, tuo labiau tokių trokšti. Mano mylimiausias viešbutis, kuris labiausiai sužavėjo savo kokybe, prabanga, aukščiausio lygio aptarnavimu – „NG Phaselis Bay Kemere“, taip pat ypatingai vaizdingoje vietoje, apsuptoje kalnų.
Svajojame vėl su draugais ten nuvykti, tik kainos kasmet taip didėja, kad jis tampa sunkiai įperkamas. Net per išankstinius išpardavimus tokie viešbučiai labai brangūs ir net Turkija tampa tikra prabanga“, – dalijosi ji.
Tuo tarpu prakalbusi apie Antaliją ji nurodė, kad teko lankytis daugelyje kurortų: Tekirovoje, Kemere, netoli Sidės, Antalijos priemiesčiuose, Beleke. Apie Beleką ji atsiliepė šviesiai – kurortas garsėja golfo laukais.
„Vienas įspūdingiausių viešbučių, kuriame buvome šį pavasarį – „Cullinan“, kurio pavadinimas reiškia didžiausią pasaulyje kada nors rastą deimantą.
Kitas mano TOP viešbutis – „Rixos Premium Belek“, kurio kokybė niekada dar nenuvylė. Šios „Rixos“ grupės viešbutyje Tekirovoje net švenčiau savo jubiliejų su poros artimiausių draugų šeimomis“, – sakė ji.
Į Turkiją vyksta bent kelis kartus per metus
Pasidomėjus, kaip dažnai Jovita per metus keliauja į Turkiją, ji nurodė, kad įprastai tam skirdavo kelis sykius per metus – pavasarį, rudenį ir per vaikų atostogas tam, kad būtų šilta, jūra ir nereiktų toli skristi.
Ji sakė, kad šiuo metu visada renkasi viešbučius, kurie turėtų šildomą baseiną lauke, o taip pat kartais su vyru jie išskrenda ten pabūti dviese.
„Šiais metais „užderėjo“ darbinių kelionių: pavasarį buvau Stambule, rudenį – Antalijoje ir Alanijoje kaip kelionių žurnalistė, kurią su kitų šalių žurnalistais bei viešųjų ryšių specialistais vežasi Turkijos turizmo skatinimo ir plėtros agentūra „GoTürkiye“.
Vasarą vienai dienai aplankiau Kušadasį ir Efesą Turkijoje plaukdama kruizu. Efesas – svarbi piligrimystės vieta katalikams. Manoma, kad ten paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido Švenčiausioji Mergelė Marija.
Tai buvo nepaprastai įdomios kelionės, leidusios į Turkiją pažvelgti visai kitomis akimis. Juk daugelis lietuvių šią šalį pažįsta tik per „viskas įskaičiuota“ ir penkių žvaigždučių viešbučių prizmę, o iš tiesų Turkija turi neįtikėtinai turtingą istoriją, gastronomiją, gamtą ir kultūrą“, – sakė ji.
Jovita tikino pastebinti, kad kai kurie skaitytojai parašo, jog perskaitę jos straipsnius nori aplankyti vieną ar kitą vietą, o tai ją įkvepia keliauti ir apie keliones papasakoti kitiems.
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