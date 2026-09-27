Aptikta nauja anomalija vandenyne, mokslininkai įdėmiai stebi situaciją: Europa gali smarkiai atšalti

Šis vandenyno plotas, vadinamas „šalta dėme“ arba „atšilimo spraga“ – nuo 1900 m. atvėso beveik 1 laipsniu Celsijaus.
Mokslininkai jau seniai diskutuoja, ar šią anomaliją lemia šilumos praradimas vandenyno paviršiuje dėl vėjų ir debesų pokyčių, ar tai yra ženklas, kad silpnėja kritiškai svarbi jūros srovių sistema, kuri perneša šilumą.
„Naujausias tyrimas parodo, kad teisingas yra antrasis variantas, o šis atradimas tik dar kartą pažymi – turime dėl ko nerimauti“, – rašoma CNN publikacijoje.
Atlanto meridianinė apvėrimo cirkuliacija (AMOC) veikia kaip milžiniška vandenyno konvejerio juosta, pernešanti šiltą vandenį iš tropikų į Šiaurės pusrutulį, kur jis atvėsta, nugrimzta ir vėl teka atgal į pietus.
Srovė silpsta, padariniai pasauliui gali būti neišvengiami
Daugybė tyrimų rodo, kad ši sistema silpsta, nes žmogaus veiklos sukeltas visuotinis atšilimas tirpdo ledą ir sukelia gėlo vandens antplūdį į vandenyną, sutrikdydamas subtilią AMOC šilumos ir druskingumo pusiausvyrą.
Kai kurie mokslininkai įspėja, kad AMOC artėja prie lūžio taško, kuris gali būti pasiektas jau šį šimtmetį, o tai reikštų, kad AMOC žlugimas taptų neišvengiamas.
„AMOC žlugimas sukeltų pasaulinę katastrofą: JAV rytinę pakrantę užkluptų spartesnis jūros lygio kilimas, Europa smarkiai atšaltų, o Afriką kamuotų ilgalaikės sausros“, – rašo CNN.
„Šaltą dėmę“ kai kurie interpretuoja kaip AMOC pokyčių požymį, nes tai yra regionas, į kurį AMOC atneša didžiąją dalį savo šilumos.
Norėdami geriau išsiaiškinti, kas vyksta šioje Atlanto vandenyno dalyje, mokslininkai suderino realius vandenyno šilumos duomenis, gautus iš prietaisų ir palydovų, su klimato modeliais.
Jie nustatė, kad „šaltosios dėmės“ atšalimas vyksta ne tik paviršiuje, bet ir giliai vandenyne, kur atmosferos sąlygos, tokios kaip vėjai ir debesys, turi žymiai silpnesnę įtaką. Tyrimas parodė, kad visi požymiai rodo AMOC įtaką.
„Tai keičia vandenyno šilumos pernašą, o tai lemia „šaltosios dėmės“ atšalimą“, – teigė tyrimo autorius, Vokietijos Potsdamo universiteto fizikos profesorius ir klimato tyrėjas Stefanas Rahmstorfas.
Jis pridūrė, kad yra ir daug kitų įrodymų, jog AMOC silpsta nepriklausomai nuo „šaltosios dėmės“, o kai kurie tyrimai rodo, kad šiuo metu jis yra silpniausias per pastarąjį tūkstantmetį.
Mokslininkai situaciją vertina įvairiai
Ankstesni tyrimai parodė, kad „šaltą dėmę“ gali suformuoti vien atmosferos sąlygos, teigė Utrechto universiteto jūrų ir atmosferos tyrinėtojas René van Westenas, nedalyvavęs šiame tyrime, kurio išvadomis remiasi CNN.
Anot jo, tai, kad naujajame tyrime gauti panašūs rezultatai, naudojant skirtingus duomenų rinkinius, „stiprina išvadų patikimumą“.
Tuo tarpu Davidas Thornally, Londono universiteto vandenynų ir klimato mokslų profesorius, taip pat nedalyvavęs tyrime, teigė, kad šis tyrimas sustiprina įrodymus apie ryšį tarp „šaltosios dėmės“ ir silpnėjančios AMOC, tačiau įspėjo, kad realių duomenų trūkumas reiškia, jog turimi duomenų rinkiniai „geriausiai vertintini kaip geri apytiksliai įvertinimai, o ne kaip tobulas tikrovės atspindys“.
„Neaiškumų vis dar lieka, – sakė jis CNN. – Ir nemanau, kad (šis tyrimas) bus galutinis žodis šiuo klausimu“.
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