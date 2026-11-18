„Aš nesu prieš referendumą, bet aš esu prieš tą tokį politinį šantažą, ypatingai biudžeto kontekste, nes ir taip biudžetas yra pakankamai komplikuotas klausimas“, – Žinių radijui trečiadienį sakė Europos Parlamento narys.
Jis tokį elgesį vadino neatsakingu.
„Kas trukdo susitarti su valdančiaisiais kolegomis, galų gale užtikrinti, kad Teisės ir teisėtvarkos komitetas šį klausimą pasvarstytų, kas trukdė šį klausimą kelti sudarant koaliciją? (...) Bet čia jau patys valstiečiai žalieji galėtų atsakyti, kodėl reikėjo laukti iki paskutinės minutės ir dabar suplakti šiuos du klausimus“, – teigė V. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, „valstiečiai“ grasina nepalaikyti biudžeto projekto, jei Seime nepajudės patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos iniciatyva.
Politinės jėgos lyderis Aurelijus Veryga yra sakęs, kad jo vadovaujamai partijai svarbu, jog dar iki biudžeto priėmimo referendumo klausimas būtų įtrauktas į parlamento darbotvarkę.
Jo iniciatoriai siekia, kad referendumas vyktų su kitų metų savivaldos rinkimais. Jo metu būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.
Rugsėjo pabaigoje Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė siūlymui patariamąjį referendumą surengti kartu su 2027 metų savivaldos rinkimais.
Dabar Konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Savivaldos rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną.
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