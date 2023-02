Pas ukrainiečius sugrįžo ant 3 letenų: plinta neįtikėtina Ukrainos šuns istorija

Kaip pasakoja vyras, šuo vardu Vaska netoli rusų pozicijų įsipainiojo į vielą, tačiau, „kad nebūtų sugautas rusų“, nusikando leteną ir pas ukrainiečius grįžo ant trijų letenų.

Anot S. Košmano, dabar šuo yra gydomas Lenkijoje.

