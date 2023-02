Ar Putinas ryšis dar vienam dideliam puolimui: datas jis mėgsta, bet žingsnis nebūtų protingas

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas gali ryžtis dar vienam dideliam Ukrainos puolimui per karo metines – vasario 24-ąją, sako gynybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis. Vis dėlto ir karybos ekspertas, atsargos majoras Darius Antanaitis pabrėžia, kad Rusija jau išnaudojo viską, ką turi geriausio, be to, gamtos sąlygos puolimui šiuo metu nėra palankios.