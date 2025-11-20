Paryžiuje už rekordinę sumą parduota nacių šifravimo mašina „Enigma“

Už „Enigma M4“ modelį medinėje dėžėje su klaviatūra ir keturiais rotoriais aukcione sumokėta 482 tūkst. 600 eurų, ir tai smarkiai viršijo lūkesčius , pranešė „Christie‘s“ aukcionų namai. Mašiną įsigijo nežinomas pirkėjas. Prieš tai ji priklausė vienam prancūzų kolekcionieriui.
Šifravimo mašina „Enigma“ buvo sukurta trečiajame dešimtmetyje pranešimų šifravimui. Į rašomąją mašinėlę panaši dėžė tada buvo laikoma stebuklu, nes siūlė trilijonus šifravimo galimybių. Per Antrąjį pasaulinį karą vokiečių pajėgos naudojo mašiną savo komunikacijai šifruoti.
Vis dėlto, vykdant labai slaptą programą, britų matematikui Alanui Turingui ir jo komandai pavyko nulaužti kodą. Tai sąjungininkams vėliau leido iššifruoti slaptus vokiečių pranešimus, o tai laikoma vienu iš svarbių veiksnių, nulėmusių karo baigtį.
Apie svarbų A. Turingo ir jo komandos indėlį sužinota tik dešimtajame dešimtmetyje. Istorija buvo aprašyta britų autoriaus Roberto Harriso knygoje ir atpasakota 2014 m. „Oskarui“ nominuotame filme „Vaizduotės žaidimas“ („The Imitation Game“), kuriame pagrindinį vaidmenį sukūrė aktorius Benedictas Cumberbatchas.
Pastarąjį kartą retas šifravimo mašinos modelis „Enigma M4“ 2015 m. aukcione Niujorke buvo parduotas už 365 tūkst. dolerių. Pasak „Bonhams“ aukcionų namų, tuomet tai buvo rekordinė kaina.
