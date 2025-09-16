Lietuvos grožio meistrai garsina šalies vardą: sužibėjo pasaulio čempionate

„Jau šešiolika metų atstovaujame Lietuvai didžiausioje pasaulyje grožio olimpiadoje. Šie metai – ypač derlingi: komanda pelnė medalių, aukštas vietas ir prestižinius titulus. Esame labai laimingi ir drąsiai nešame per pasaulį gerą žinią apie mūsų šalį,“ – džiaugėsi KIGSA prezidentė Jolanta Mačiulienė, kuri už ilgametę veiklą ir Lietuvos grožio industrijos garsinimą pasaulyje apdovanota aukso medaliu ir prestižiniu „Global Awards 2025“ prizu.
Garbingi įvertinimai ir nugalėtojų vardai
Už neatlygintiną darbą bei pagalbą asociacijoje pagerbtos Juratė Bubnytė-Miliauskienė ir Brigita Činikienė. Pastaroji Paryžiuje pelnė ir įspūdingą sportinį titulą – laimėjo OMC Europe 2025 Cup didžiąją taurę ir nugalėtojos vardą vizažo sektoriuje.
Pasaulio čempionato scenoje skambėjo ir kitų Lietuvos meistrų pavardės. Lina Matačiūnienė manikiūro sektoriuje iškovojo bronzos medalį – jau antrąją savo karjeroje. Ją čempionatui rengė OMC atestuota teisėja Vaida Kamarauskienė.
Dvi komandos narės – Violeta Lebedevienė (vyrų sektorius) ir Jelena Jankauskienė (moterų sektorius / plaukų koloristika) – pateko į stipriausiųjų šešetuką.
Inga Bagdonaitė-Balevičienė pelnė ketvirtąją vietą tarp geriausiųjų pasaulio koloristų.
Stipriausios komandos pasirodymai
Antrąją čempionato dieną ryškiai pasirodė moterų komanda – Vitalija Jasinskienė, Raminta Mačiulaitienė ir Lidija Daukševičienė. Jos rungėsi dviejose nominacijose – Open Waves ir Bridal Romantic – ir, susumavus balus, pateko į pasaulio ketvertuką. Komandą treniravo pripažinta meistrė Kristina Gorodeckienė.
Ne mažiau įspūdingai pasirodė ir dar viena komanda, kurioje rungėsi Violeta Lebedevienė, Sonata Raizienė ir Lijana Jurevičienė. Kiekviena jų atliko po du vyriškus kirpimus, o susumavus komisijos balus Lietuvos vardas vėl nuskambėjo garsiai – komanda užėmė aukštą ketvirtąją vietą.
„Tai išties labai vertingas ir aukšta pozicija įvertintas pasiekimas, rodantis mūsų komandos profesionalumą ir kūrybiškumą“, – pabrėžė Jolanta Mačiulienė, dėkodama ir OMC atestuotam teisėjui Robertui Sakalauskui, kuris dalijosi patarimais bei ilgamete patirtimi.
Visa komanda – Lietuvos pasididžiavimas
Šiemet KIGSA delegacija į Paryžių vyko itin gausi – 14 meistrų komanda. Be jau minėtų prizininkų, čempionate dalyvavo manikiūro meistrės Laura Kaminskaitė ir Dovilė Zaukevičiūtė, vizažo meistrė Diana Narbutaitė bei kirpėja Edita Laučienė. Komandą lydėjo OMC atestuotos teisėjos Irma Baltrušaitienė (vizažo sektorius) ir Jūratė Krištaponienė (vyrų sektorius).
„Mes einame į pasaulį kaip grožio šaukliai ir didžiuojamės mažos šalies grožio meistrų pasiekimais. OMC – didžiausia pasaulio grožio specialistus vienijanti organizacija – mus priima jau beveik du dešimtmečius. Kiekvienas apdovanojimas yra ir visos Lietuvos pergalė,“ – reziumavo J. Mačiulienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!