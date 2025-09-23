Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pareigūnas: protestuotojai nutraukė demonstracijas prie Maču Pikču

2025-09-23 19:50 / šaltinis: BNS
2025-09-23 19:50

Protestuotojai, praėjusią savaitę pradėję demonstracijas prie Peru turistų traukos objekto Maču Pikču, pirmadienį jas nutraukė, kai vietos įmonėms buvo suteikta teisė keturis mėnesius vežti turistus į šią vietą, pranešė vienas pareigūnas.

Pareigūnas: protestuotojai nutraukė demonstracijas prie Maču Pikču

Protestuotojai, praėjusią savaitę pradėję demonstracijas prie Peru turistų traukos objekto Maču Pikču, pirmadienį jas nutraukė, kai vietos įmonėms buvo suteikta teisė keturis mėnesius vežti turistus į šią vietą, pranešė vienas pareigūnas.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„Mobilizacija baigta. Gyventojai susirinko Limoje, kur buvo pasiekta keletas susitarimų,“ – naujienų agentūrai AFP pareiškė Peru ombudsmeno biuro atstovas Oscaras Luque.

REKLAMA

Praėjusią savaitę demonstrantai pradėjo neterminuotą protestą, blokuodami traukinių bėgius ir reikalaudami pasirinkti naują įmonę, kuri valdytų autobusus, vežančius turistus iš Agvas Kaljenteso traukinių stoties, esančios Maču Pikču papėdėje, į patį objektą.

Dėl protestų ir susirėmimų tarp demonstrantų ir policijos buvo evakuota apie 1,5 tūkst. turistų iš traukinių stoties, aptarnaujančios inkų citadelę.

REKLAMA
REKLAMA

O. Luque nurodė, kad pasiektas susitarimas, pagal kurį dvi vietos įmonės keturis mėnesius vežios turistus į Maču Pikču, kol prasidės atviras konkursas naujam vežėjui pasirinkti. 

Turizmo ministerijos duomenimis, nuo 1983 metų į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktą senovinį įtvirtintą kompleksą kasdien vidutiniškai aplanko apie 4,5 tūkst. turistų, daugiausiai užsieniečių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lankytojai į Agvas Kaljentesą atvyksta traukiniu iš Kusko – senovės inkų imperijos sostinės – esančio maždaug už 110 kilometrų.

Iš Agvas Kaljenteso jie gali autobusu nuvykti iki citadelės įėjimo ir grįžti tuo pačiu keliu.

Ankstesnės autobusų įmonės sutartis baigė galioti po 30 metų trukusios koncesijos, tačiau ji toliau teikė paslaugas, o tai labai papiktino gyventojus, reikalaujančius, kad sąžiningo konkurso būdu būtų pasirinkta nauja jų interesus atitinkanti bendrovė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų